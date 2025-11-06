ETV Bharat / state

ووٹر لسٹ میں کہاں ہے آپ کا نام؟ اور آپ کس بوتھ پر ڈال سکیں گے ووٹ؟ جاننے کے لیے اس طریقے پر کریں عمل

اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اپنا ووٹ کیسے ڈالیں تو درج ذیل خبر کا پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ مکمل تفصیلات پڑھیں۔

Bihar Assembly Election 2025 know how to cast your vote in bihar election 2025 full details Urdu News
اپنا ووٹ کیسے ڈالیں (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 9:57 AM IST

پٹنہ، بہار: بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ ووٹرز پرجوش ہیں۔ جمہوریت کے اس عظیم الشان میلے میں ہر کوئی اپنی شرکت کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ لیکن کئی بار ووٹروں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہے تو وہ کس بوتھ پر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس کے لیے آن لائن اور آف لائن دونوں طرح کے آسان انتظامات کیے ہیں، تاکہ ہر ووٹر بغیر کسی پریشانی کے اپنی ووٹنگ کی تفصیلات تک رسائی حاصل کر سکے۔

ووٹر لسٹ آن لائن چیک کرنے کا آسان طریقہ

اگر آپ اپنا نام چیک کرنا چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ https://electoralsearch.eci.gov.in پر جائیں۔ دو اختیارات ہیں: 'تفصیلات کے ذریعے تلاش کریں' اور 'EPIC نمبر کے ذریعے تلاش کریں'۔ اگر آپ کے پاس ووٹر شناختی کارڈ ہے، تو آپ اپنا EPIC نمبر درج کرکے اپنے نام، والد کا نام، اسمبلی حلقہ اور پولنگ اسٹیشن کی معلومات تک براہ راست رسائی حاصل کرسکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس EPIC نمبر نہیں ہے، تو آپ اپنا نام، عمر، جنس، ضلع اور اسمبلی حلقہ درج کرکے تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں۔

ووٹر ہیلپ لائن ایپ بھی مکمل معلومات فراہم کرتی ہے

الیکشن کمیشن نے ووٹرز کی سہولت کے لیے ووٹر ہیلپ لائن ایپ بھی جاری کی ہے۔ یہ ایپ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پلیٹ فارمز پر دستیاب ہے۔ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد، 'الیکٹورل رول میں اپنا نام تلاش کریں' پر کلک کریں اور اپنی معلومات درج کریں۔ چند سیکنڈ کے اندر، آپ کے ووٹر کارڈ کی تفصیلات، بوتھ کا نام، پتہ اور پولنگ اسٹیشن نمبر اسکرین پر ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ ایپ آپ کو پولنگ اسٹیشن تک جانے کا راستہ بھی دکھاتی ہے (گوگل میپس کے ذریعے) تاکہ پولنگ کے دن کسی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے۔

ایس ایم ایس اور ہیلپ لائن نمبر بھی دستیاب

اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے، تو آپ SMS کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے، اپنے موبائل سے ECI <space> EPIC نمبر ٹائپ کریں اور اسے 1950 پر بھیجیں۔ آپ کو جلد ہی آپ کے نام اور بوتھ کی معلومات کے ساتھ ایک پیغام موصول ہوگا۔ آپ اپنی تفصیلات کی درخواست کرنے کے لیے براہ راست ہیلپ لائن نمبر 1950 پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ کال کرنے سے پہلے، اس ریاست کا کوڈ استعمال کرنا یاد رکھیں جہاں آپ بطور ووٹر رجسٹرڈ ہیں۔

12 متبادل شناختی دستاویزات، ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر سلپ اور شناختی کارڈ ضروری

پولنگ کے دن، الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ ووٹر سلپ کے ساتھ اپنا ووٹر شناختی کارڈ لائیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، تو آپ کمیشن کی طرف سے تسلیم شدہ 12 متبادل شناختی دستاویزات میں سے ایک بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہ آپ کا آدھار کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس یا پین کارڈ، وغیرہ۔ شناختی کارڈ کے بغیر کسی کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

آگاہ رہیں ووٹ

الیکشن کمیشن نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت میں ہر ووٹ کا شمار ہوتا ہے۔ 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات میں آپ کا ایک ووٹ ریاست کے مستقبل کا تعین کر سکتا ہے۔ اس لیے ووٹ ڈالنے سے پہلے اپنا نام ضرور چیک کریں اور وقت پر صحیح پولنگ اسٹیشن پہنچ کر ووٹ کا حق استعمال کریں۔ یاد رکھیں، درست معلومات اور بروقت کارروائی ایک مضبوط جمہوریت کی پہچان ہے۔

