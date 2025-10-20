بہار اسمبلی انتخابات 2025: عآپ نے امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کی
عآپ نے بہار انتخابات کے لیے امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کر دی ہے۔ پارٹی نے اب تک کل 99 امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔
پٹنہ: عام آدمی پارٹی (آپ) نے اپنے امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس میں 12 امیدواروں کے نام شامل ہیں۔ پارٹی کے کل 99 امیدوار میدان میں ہیں۔ پارٹی نے پہلی فہرست میں 11، دوسری میں 48 اور تیسری میں 28 امیدواروں کا اعلان کیا۔
عام آدمی پارٹی نے اپنی پہلی فہرست میں 11 امیدواروں کو ٹکٹ دیا تھا، جن میں بیگوسرائے سے ڈاکٹر میرا سنگھ، کشیشور (دربھنگہ) سے یوگی چوپال، تریا (سارن) سے امیت کمار سنگھ، قصبہ (پورنیہ) سے بھانو بھارتیہ، بینی پٹی (مدھوبنی) سے شبھدا یادو، پھلواری (پٹنہ) سے ارون کمار رجک، بانکی پور (پٹنہ) ڈاکٹر پنکج کمار، کشن گنج سے اشرف عالم، پریہار (سیتامڑھی) سے اکھلیش نارائن ٹھاکر، گووند گنج (موتیہاری) سے اشوک کمار سنگھ اور بکسر سے سابق کیپٹن دھرم راج سنگھ کو امیدوار بنایا گیا ہے۔
امیدواروں میں نرکٹیا گنج سے راجیو کمار، بگاہا سے شیشناتھ چودھری، سکٹا سے اورنگزیب عالم، کیسریا سے رام آدھار رائے، پپرا سے وپل یادو، چریا سے اوم پرکاش یادو، ڈھاکہ سے مدھوسودن کشواہا، شیوہر سے انیش جھا، سرسنج سے رشی کمار اگروال، بازپٹی سے رندھیر کمار چودھری، بسفی سے اروند کیجریوال، نرملی سے چندن کمار، چھتہ پور سے ونود منڈل، سکٹی سے دنیش کمار آریہ، بہادر گنج سے معصوم رضا، روپولی سے وکاس کمار، پورنیہ سے آدتیہ لال، کٹیہار سے راجیش گرنانی، مدھے پورہ سے مکیش کمار، اورائی سے شیوم شنکر گپتا، مظفر پور سے محمد حسن، بوچہا سے ڈاکٹر ابھے کمار، بارولی سے ڈاکٹر ستیندر کمار پٹیل، گوپال گنج سے برجکیشور گپتا امیدوار ہیں۔
