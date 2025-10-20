ETV Bharat / state

بہار اسمبلی انتخابات 2025: عآپ نے امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کی

عآپ نے بہار انتخابات کے لیے امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کر دی ہے۔ پارٹی نے اب تک کل 99 امیدوار میدان میں اتارے ہیں۔

عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال
عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال (Arvind Kejriwal Social Media)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 20, 2025 at 12:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پٹنہ: عام آدمی پارٹی (آپ) نے اپنے امیدواروں کی چوتھی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس میں 12 امیدواروں کے نام شامل ہیں۔ پارٹی کے کل 99 امیدوار میدان میں ہیں۔ پارٹی نے پہلی فہرست میں 11، دوسری میں 48 اور تیسری میں 28 امیدواروں کا اعلان کیا۔

عام آدمی پارٹی نے اپنی پہلی فہرست میں 11 امیدواروں کو ٹکٹ دیا تھا، جن میں بیگوسرائے سے ڈاکٹر میرا سنگھ، کشیشور (دربھنگہ) سے یوگی چوپال، تریا (سارن) سے امیت کمار سنگھ، قصبہ (پورنیہ) سے بھانو بھارتیہ، بینی پٹی (مدھوبنی) سے شبھدا یادو، پھلواری (پٹنہ) سے ارون کمار رجک، بانکی پور (پٹنہ) ڈاکٹر پنکج کمار، کشن گنج سے اشرف عالم، پریہار (سیتامڑھی) سے اکھلیش نارائن ٹھاکر، گووند گنج (موتیہاری) سے اشوک کمار سنگھ اور بکسر سے سابق کیپٹن دھرم راج سنگھ کو امیدوار بنایا گیا ہے۔

امیدواروں میں نرکٹیا گنج سے راجیو کمار، بگاہا سے شیشناتھ چودھری، سکٹا سے اورنگزیب عالم، کیسریا سے رام آدھار رائے، پپرا سے وپل یادو، چریا سے اوم پرکاش یادو، ڈھاکہ سے مدھوسودن کشواہا، شیوہر سے انیش جھا، سرسنج سے رشی کمار اگروال، بازپٹی سے رندھیر کمار چودھری، بسفی سے اروند کیجریوال، نرملی سے چندن کمار، چھتہ پور سے ونود منڈل، سکٹی سے دنیش کمار آریہ، بہادر گنج سے معصوم رضا، روپولی سے وکاس کمار، پورنیہ سے آدتیہ لال، کٹیہار سے راجیش گرنانی، مدھے پورہ سے مکیش کمار، اورائی سے شیوم شنکر گپتا، مظفر پور سے محمد حسن، بوچہا سے ڈاکٹر ابھے کمار، بارولی سے ڈاکٹر ستیندر کمار پٹیل، گوپال گنج سے برجکیشور گپتا امیدوار ہیں۔

مزید پڑھیں:

TAGGED:

AAM AADMI PARTY CANDIDATE
AAP RELEASES CANDIDATES FOURTH LIST
BIHAR POLL 2025
عآپ امیدواروں کی چوتھی لسٹ جاری
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.