میں ایم پی روی کشن کو گولی مار دوں گا... بہار کے اس شخص نے تمام حدیں پار کر دیں اور فون پر دیں گالیاں، ایف آئی آر درج
اس نے ایم پی کے پرسنل سکریٹری شیوم دویدی کو فون کیا اور انہیں اپنا گاؤں اور اپنے غصے کی وجہ بتائی۔ پوری کہانی جانیں۔
Published : November 1, 2025 at 9:09 AM IST
گورکھپور: سنیما اور سیاست میں مضبوط مقام قائم کرنے والے گورکھپور کے ایم پی روی کشن شکلا کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ فون کرنے والے نے اپنی شناخت اجے کمار یادو کے طور پر بتائی ہے، جو بہار کے آرا ضلع کے جاونیا گاؤں کا رہنے والا ہے۔ اجے یادو نے یہ دھمکی روی کشن کے پرسنل سیکرٹری شیوم دویدی کو گالی گلوچ کرتے ہوئے دی۔
فون کرنے والے نے کھلم کھلا دھمکی دی، "روی کشن یادووں کے بارے میں تبصرے کرتا ہے، تو میں اسے گولی مار دوں گا۔" روی کشن کے پرسنل سیکرٹری نے کال ریکارڈ کی۔ فون کرنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ میری آواز ریکارڈ کرو میں گورکھپور آؤں گا اور اپنی رہائش گاہ پر آپ سے ملوں گا۔ اگر روی کشن بہار آتا ہے تو میں اسے گولی مار دوں گا۔
ایم پی کے پرسنل سکریٹری شیوم دویدی نے اس سلسلے میں سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سے ملاقات کی اور ملزمین کے خلاف ایف آئی آر درج کرکے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایک پریس ریلیز میں میڈیا کو واقعے کی مکمل تفصیلات بھی فراہم کیں۔ روی کشن کے پرسنل سکریٹری نے بتایا کہ اس نے فون کرنے والے کو بتایا کہ ایم پی نے کبھی کسی کمیونٹی کے خلاف کوئی جارحانہ تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اس پر فون کرنے والا اجے یادو مشتعل ہو گیا اور اسے اور رکن اسمبلی کو گالی دینا شروع کر دیا۔ اس نے یہاں تک اعلان کر دیا کہ "میں تمہاری سرگرمیوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ جب تم چار دن میں بہار آؤ گے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔"
بات چیت کے دوران ملزم اجے یادو نے بھوجپوری گلوکار کھیساری لال یادو کے اس بیان کی حمایت کی جس میں انہوں نے رام مندر کی جگہ اسپتال بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے بھگوان شری رام اور رام مندر کے حوالے سے بھی اشتعال انگیز الفاظ کا استعمال کیا۔ فون کال کے بعد ایم پی کے پرسنل سکریٹری شیوم دویدی اور پون دوبے نے گورکھپور کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سے ملاقات کی اور تحریری شکایت درج کی۔ میمورنڈم میں رکن اسمبلی کی سیکورٹی بڑھانے اور دھمکی دینے والے نوجوانوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
سٹی ایس پی ابھینو تیاگی نے بتایا کہ رام گڑھ تال پولیس اسٹیشن میں ایم پی روی کشن کے پرسنل سکریٹری کی طرف سے موصول ہونے والی دھمکی کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔