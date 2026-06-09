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خان سر کی گرفتاری پر روک، پٹنہ کورٹ سے بڑی راحت، اگلی سماعت 30 جون کو

پٹنہ کوچنگ سینٹر فائرنگ کیس میں عدالت نے خان سر کی گرفتاری پر روک لگاتے ہوئے انہیں اہم راحت دی ہے۔

خان سر کی گرفتاری پر روک
خان سر کی گرفتاری پر روک (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 9, 2026 at 9:54 AM IST

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پٹنہ: پٹنہ سول کورٹ نے کوچنگ سینٹر میں فائرنگ کے واقعہ کے سلسلے میں خان سر کی گرفتاری پر روک لگا کر انہیں بڑی راحت فراہم کی ہے۔ پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج روپیش دیو نے پیشگی ضمانت کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے منگل کو یہ حکم دیا۔ خان سر کے وکیل اروند کمار ماوار نے پیر کو عدالت میں پیشگی ضمانت کی درخواست دائر کی تھی۔

خان سر کے وکیل اروند کمار ماوار نے کہا کہ، "خان سر کو پرنسپل ڈسٹرکٹ جج نے پوری حقیقت اور قانون کا جائزہ لینے کے بعد عبوری تحفظ فراہم کیا ہے۔ خان سر کی گرفتاری پر ضلع اور پرنسپل جج پٹنہ نے حکم امتناعی جاری کیا ہے۔"

واضح رہے خان سر کو پٹنہ میں اپنے کوچنگ سینٹر میں فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے مسلسل مشکلات کا سامنا ہے۔ اب ان کے اسپتال کو بھی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر 'خان ہیلتھ کیئر' اگلے 15 دنوں میں اسپتال کی خامیوں کو دور کرنے میں ناکام رہا تو اس طبی سہولت کو سیل کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل، کوچنگ سینٹر کو بھی نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس میں فائر سیفٹی کے ضوابط کی تعمیل کی ہدایت کی گئی تھی۔

فائر ڈیپارٹمنٹ کے کمانڈنٹ رتیش پانڈے نے بتایا کہ پٹنہ کے خان سر کے اسپتال کو 15 دن کی ڈیڈ لائن دینے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اسپتال کے معائنے کے دوران حفاظت سے متعلق کئی سنگین خامیاں دریافت ہوئیں۔ ان مسائل کا نوٹس لیتے ہوئے فائر ڈیپارٹمنٹ نے یہ سخت نوٹس جاری کیا ہے۔

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