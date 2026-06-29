مغربی بنگال میں یکساں سول کوڈ کے حوالے سے بڑا اعلان؛ اگست تک لاگو کرنے کا ہدف
سویندو ادھیکاری نے کہا کہ ریاستی حکومت انتخابی منشور کے مطابق بنگال میں یو سی سی کو نافذ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
Published : June 29, 2026 at 8:55 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال میں یکساں سول کوڈ (یو سی سی) کو نافذ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ سوویندو ادھیکاری نے پیر کو یہ اعلان کیا۔ اسمبلی انتخابات سے پہلے بی جے پی نے ریاست میں یو سی سی کو نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
اسی سلسلے میں سویندو ادھیکاری نے پیر کو اسمبلی میں ایک اہم اعلان کیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ریاستی حکومت انتخابی منشور پر عمل کرتے ہوئے ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
اگست تک ریاست میں اس بل کو لاگو کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ایوان کے ارکان کو یقین دلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کمیٹی کو چار ہفتے کا وقت دیا گیا ہے۔ کمیٹی کی سفارشات کو قبول کرنے کے بعد یکساں سول کوڈ بل اگست میں پیش کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا، "یہ بل مغربی بنگال میں لاگو کیا جائے گا۔ اگر آپ کے پاس کچھ کہنا ہے، تو آپ سپریم کورٹ کی سابق جسٹس رنجنا دیسائی کی سربراہی میں قائم کمیٹی کے سامنے اپنے خیالات — معاون معلومات کے ساتھ — پیش کر سکتے ہیں۔"
اسمبلی اجلاس کے اختتام پر اس معاملے پر حکمراں اور اپوزیشن کیمپوں کے درمیان گرما گرم سیاسی بحث چھڑ گئی۔ تاہم تمام اپوزیشن کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے واضح طور پر کہا کہ ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ مذہب کی بنیاد پر علیحدہ قوانین کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسمبلی اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے یو سی سی بل کے حوالے سے اپنی حکومت کی حکمت عملی کو واضح کیا۔
اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان سویندو ادھیکاری نے یونیفارم سول کوڈ بل کے حوالے سے اقدام کا اعلان کیا۔ انہوں نے ایوان کے ارکان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بی جے پی کے منشور میں یکساں سول کوڈ بل لانے کا وعدہ کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم یہ بل ضرور لائیں گے۔ "شیاما پرساد مکھرجی نے ہمیشہ 'ایک قوم، ایک لیڈر، ایک آئین، ایک پرچم' کی وکالت کی۔ ہم مغربی بنگال میں بھی یکساں سول کوڈ بل لائیں گے۔
وزیر اعلیٰ کے اس بیان سے قانون ساز اسمبلی میں کشیدگی بڑھ گئی۔ اپوزیشن کو پرسکون رہنے کی تاکید کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اعتراضات جتانے کی گنجائش موجود ہے۔ وزیراعلیٰ نے مزید کہا کہ اس بل کو قانونی شکل دینے کا عمل پہلے ہی سے جاری ہے۔ بل کا مسودہ اگلے ماہ کی دو تاریخ کو منظوری کے لیے ریاستی کابینہ کے سامنے رکھا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ یہ بل بی جے پی کے زیر اقتدار دیگر ریاستوں جیسے اتراکھنڈ، گجرات اور آسام کے راستے پر چلتے ہوئے بنگال میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم اس بل کا مسودہ دو تاریخ کو منظوری کے لیے کابینہ میں لا رہے ہیں۔"
انہوں نے کہا، "ہم گجرات یونیفارم سول کوڈ بل 2026، آسام یونیفارم سول کوڈ 2026، اور اتراکھنڈ یونیفارم سول کوڈ 2024 کی بنیاد پر اس یکساں سول کوڈ بل کو تشکیل دے رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پوری ریاست میں ایک قانون کو نافذ کیا جائے، نہ کہ دو الگ الگ قانونی فریم ورک کی بنیاد پر۔"
تاہم، وزیر اعلیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ ریاست کی قبائلی برادریوں اور مقامی قبائلی گروہوں کو اس مجوزہ قانون کے دائرے سے باہر رکھا جائے گا۔ انھوں نے اس قانون سازی کے مسودے کی نگرانی کے لیے سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی یا ٹاسک فورس کے قیام کی تجویز بھی پیش کی۔ انہوں نے مزید کہا، "اتراکھنڈ اور گجرات کے ماڈل کی پیروی کرتے ہوئے، ہم نے ایک کمیٹی کے قیام کی تجویز دی ہے۔ اس کمیٹی کی چیئرپرسن سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ جسٹس رنجنا دیسائی ہوں گی۔"
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