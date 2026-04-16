او ٹی پی فراڈ اور آئی ایس آئی روابط کیس: بھونیشور عدالت نے 7 افراد کو 3 سال قید کی سزا سنادی
Published : April 16, 2026 at 3:33 PM IST
بھوبنیشور : اوڈیشہ کے دارالحکومت بھوبنیشور کی ایک مقامی عدالت نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے منسلک او ٹی پی (ون ٹائم پاس ورڈ) شیئرنگ ریکٹ میں ملوث 7 افراد کو مجرم قرار دیتے ہوئے ہر ایک کو تین سال قیدِ با مشقت اور 32 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔
یہ فیصلہ سب ڈویژنل جوڈیشل مجسٹریٹ عدالت کے جج امیت کمار نے سنایا۔ عدالت نے 11 گواہوں کے بیانات اور دستاویزی شواہد کی بنیاد پر ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا۔ تحقیقات کرائم برانچ اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) نے کیں، جس میں انکشاف ہوا کہ ملزمان پاکستانی ہینڈلرز کے ساتھ او ٹی پی اور فعال سم کارڈز شیئر کر رہے تھے، جنہیں سائبر فراڈ اور جاسوسی سرگرمیوں میں استعمال کیا جا رہا تھا۔
سزا پانے والوں میں پریتم کار، سوربھ کمار نائک، پٹھانی سمنت لنکا، پردیومن کمار ساہو، سومیا پٹنائک (اوڈیشہ)، محمد اقبال حسین (آسام) اور ابھیجیت سنجے جمبور (پونے) شامل ہیں۔ تحقیقات کے مطابق اس ریکٹ کی قیادت ابھیجیت اور اقبال کر رہے تھے، جو پاکستانی ایجنٹوں عبد الحمید اور رفیع خرم کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے۔
یہ گروہ واٹس ایپ، ٹیلیگرام اور فیس بک جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے حساس معلومات کا تبادلہ کرتا تھا اور ہر ماہ 50 سے 60 ہزار روپے تک کماتا تھا۔ اسپیشل پبلک پراسیکیوٹر رشمیرنجن برہما کے مطابق تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ مرکزی ملزمان کے روابط آئی ایس آئی کے دیگر اہلکاروں، جن میں دانش علی اور عبد الحمید شامل ہیں، سے بھی تھے۔
انٹرپول کی مدد بھی حاصل کی گئی، تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے کوئی تعاون نہیں ملا۔ یہ کیس ملک کی ڈیجیٹل سکیورٹی کو درپیش خطرات اور بیرونی ایجنسیوں کی مداخلت کو واضح کرتا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔