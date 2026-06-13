بھوپال میں مبینہ ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں نوجوان گرفتار، 16 جون تک اے ٹی ایس ریمانڈ
گرفتاری کے بعد فراز کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے اسے 16 جون تک اے ٹی ایس کی تحویل میں بھیج دیا۔
Published : June 13, 2026 at 12:38 PM IST
بھوپال: مدھیہ پردیش کی انسدادِ دہشت گردی اسکواڈ نے بھوپال کے قاضی کیمپ علاقے سے محمد فراز نامی نوجوان کو مبینہ ملک مخالف سرگرمیوں کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ حکام کے مطابق فراز کے موبائل فون سے مشتبہ ڈیجیٹل دستاویزات برآمد ہوئی ہیں، جن کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ پاکستان سے بھیجی گئی تھیں۔
اے ٹی ایس نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ہنومان گنج پولیس اسٹیشن حدود میں کارروائی کی۔ ابتدائی جانچ کے بعد فراز کے خلاف یو اے پی اے سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ گرفتاری کے بعد اسے ضلع عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے اسے 16 جون تک اے ٹی ایس کی تحویل میں بھیج دیا۔
حکام کے مطابق ملزم مقامی ڈاکٹر کے کلینک میں کام کرتا تھا، تاہم اس پر شبہ ہے کہ وہ آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے بعض مشتبہ گروپوں سے رابطے میں تھا۔ تفتیشی ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ فراز مبینہ طور پر افغانستان میں خصوصی تربیت حاصل کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مارشل آرٹس کی تربیت بھی لے رہا تھا۔
اے ٹی ایس اب اس کے موبائل فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، چیٹ ریکارڈ، ڈیجیٹل مواد اور ممکنہ غیر ملکی رابطوں کی تفصیلی جانچ کر رہی ہے۔ فارنسک ٹیم برآمد شدہ دستاویزات کا تجزیہ کر رہی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مواد کہاں سے آیا اور اس کا مقصد کیا تھا۔
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ذرائع کے مطابق اے ٹی ایس نے کارروائی نہایت خاموشی سے انجام دی تاکہ تحقیقات متاثر نہ ہوں۔ مقامی پولیس کو بھی آپریشن سے متعلق محدود معلومات فراہم کی گئی تھیں۔ تفتیشی ایجنسیاں اب یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ فراز مبینہ طور پر کتنے عرصے سے ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور آیا اس کے ساتھ کوئی مقامی یا بیرونی نیٹ ورک بھی سرگرم تھا یا نہیں۔