ٹویشا شرما کیس میں 46 کالز کی فہرست لیک ہوئی، کیا گری بالا نے ثبوت مٹانے کے لیے سی سی ٹی وی میکینکس سے بات کی؟
بھوپال کے ٹویشا خودکشی کیس میں والد نے 46 نمبروں کی فہرست جاری کی، اہل خانہ کا CBI جانچ کا مطالبہ۔ عابد ممتاز کی رپورٹ
Published : May 21, 2026 at 12:19 PM IST
بھوپال: بھوپال کے بدنام زمانہ ٹویشا شرما خودکشی کیس میں ایک نیا اور انتہائی سنگین موڑ سامنے آیا ہے۔ متوفی کے والد نے کال ڈیٹیل ریکارڈ (سی ڈی آر) سے منسلک 46 موبائل نمبروں کی فہرست جاری کرکے سنگین دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ، ٹویشا کی موت کے اگلے دن، اس کی ساس، سابق ڈسٹرکٹ جج گری بالا سنگھ، نے کئی ججوں، بااثر لوگوں اور سی سی ٹی وی تکنیکی ماہرین کو مسلسل فون کال کی۔ اہل خانہ نے اسے مشتبہ قرار دیا ہے اور اس معاملے کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ تیز کر دیا ہے۔
سی ڈی آر میں ہائی پروفائل ناموں کے دعوے
ٹویشا کے والد، نوندھی شرما کے مطابق، "فہرست میں ایک نمبر کی شناخت ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج (ADJ) کے طور پر کی گئی ہے اور 13 مئی کو کئی کالیں کی گئیں۔ ایک اور نمبر کا دعویٰ ہے کہ وہ مدھیہ پردیش کی ایک بڑی تفتیشی ایجنسی میں تعینات جسٹس کا ہے۔" اہل خانہ کا الزام ہے کہ ٹویشا کی موت کے بعد یہ متواتر گفتگو، کیس کو متاثر کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔
سی سی ٹی وی مکینکس کو بھی کال کی گئی
فہرست میں دو نمبروں کی شناخت بھی ونود وانی اور روہت وشوکرما کے نام سے ہوئی ہے، جو نوجوان سی سی ٹی وی کیمرے لگاتے ہیں۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ کیس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے شبہ کے باوجود یہ کالیں ٹویشا کی موت کے ایک دن بعد کی گئیں۔ نتیجتاً ان کالز نے نئے سوالات کو جنم دیا ہے۔
مفرور شوہر سمرتھ پر 30 ہزار کا انعام
دریں اثنا، کیس کا مرکزی ملزم اور ٹویشا کا شوہر سمرتھ سنگھ ابھی تک مفرور ہے۔ 15 مئی کو ایف آئی آر درج ہونے کے بعد سے پولیس اس کی تلاش کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ پولیس کمشنر سنجے کمار کے حکم پر سمرتھ پر اعلان کردہ انعام کو 10,000 سے بڑھا کر 30,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے سمرتھ کو 23 مئی تک حاضر ہونے کی بھی ہدایت دی ہے۔
خاندان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات، سی بی آئی جانچ کا مطالبہ
بدھ کو ٹویشا کے اہل خانہ نے وزارت کا دورہ کیا اور وزیر اعلیٰ موہن یادو سے ملاقات کی اور اس معاملے کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ وزیراعلیٰ نے اہل خانہ کو منصفانہ تحقیقات کی یقین دہانی کرائی۔ ٹویشا کے والد نے گورنر منگو بھائی پٹیل کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں گری بالا سنگھ کو ان کے موجودہ عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فی الحال، گریبالا سنگھ ضلع کنزیومر کمیشن، بھوپال بنچ-2 کی چیئرپرسن ہیں۔
سابق جج گری بالا سنگھ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہیں
ٹویشا کے والد نوندھی شرما نے کہا، "سابق جج گری بالا سنگھ بااثر خاتون ہیں، اس لیے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہیں۔ ہم ایک ہفتے سے بھوپال کی سڑکوں پر انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے۔" نوندھی نے مزید کہا، "وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے اور گورنر کو بھی لکھا ہے کہ گری بالا سنگھ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔" انہوں نے دعویٰ کیا، "13 مئی کو گری بالا سنگھ نے کئی اعلیٰ عہدے داروں کو 46 کالیں کیں۔ انہوں نے سی بی آئی کی تحقیقات کا مطالبہ دہرایا ہے۔"
اب اس ہائی پروفائل کیس میں سی ڈی آر، سی سی ٹی وی فوٹیج اور مفرور ملزم سمرتھ سنگھ سے متعلق سوالات نے تحقیقات کو مزید حساس بنا دیا ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ ٹویشا کی موت کا معمہ کب حل ہوگا؟۔