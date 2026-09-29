اجین مسجد تنازع کے بعد بھوپال میں الرٹ، حساس علاقوں میں پولیس سرگرم، نگرانی میں اضافہ
اجین شاہی مسجد تنازع کے بعد دارالحکومت بھوپال میں بھی الرٹ، سوشل میڈیا پر بھی پولیس کی نظر۔ عابد ممتاز کی رپورٹ۔
Published : September 29, 2026 at 1:01 PM IST
بھوپال: اجین میں ہوئے شاہی مسجد تنازع کے بعد دارالحکومت بھوپال میں پولیس انتظامیہ پوری طرح الرٹ موڈ پر ہے۔ بھوپال شہر کے حساس علاقوں میں پولیس فورس کی تعیناتی بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس افسران کو امن و امان برقرار رکھنے کے لیے خصوصی چوکسی برتنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ ایڈیشنل پولیس کمشنر شیلیندر سنگھ چوہان نے کہا کہ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر خاص نظر رکھی جا رہی ہے، اگر کوئی بھی اشتعال انگیز چیز سوشل میڈیا پر سامنے آتی ہے، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
اجین کی شاہی مسجد کے سلسلے میں ہوئے ہنگامے کے بعد بھوپال پولیس نے شہر کے تمام تھانہ علاقوں کو الرٹ پر رکھا ہے۔ حساس مقامات کے ساتھ ساتھ مذہبی مقامات، اہم بازاروں اور بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں پولیس کی موجودگی بڑھا دی گئی ہے۔ پولیس افسران لگاتار زمینی صورت حال پر نظر بنائے ہوئے ہیں۔ ہر زون میں الرٹ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔
سوشل میڈیا پر بھی پولیس کی نظر
پولیس کی سوشل میڈیا مانیٹرنگ ٹیم بھی اس معاملے کو لے کر سرگرم ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہونے والے اشتعال انگیز، قابل اعتراض یا افواہ پھیلانے والے پیغامات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی غیر تصدیق شدہ جانکاری یا اشتعال انگیز پوسٹ کو آگے شیئر نہ کریں اور امن و امان کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں سے دور رہیں۔
تنظیموں سے تال میل کی اپیل
ایڈیشنل پولیس کمشنر شیلیندر سنگھ چوہان نے کہا کہ ''بھوپال میں تمام تھانہ حلقوں کو الرٹ موڈ پر رکھا گیا ہے۔ حساس حساس علاقوں میں پولیس کی تعیناتی کی گئی ہے۔ پولیس سوشل میڈیا پر بھی لگاتار نظر رکھ رہی ہے۔ شہر کی تمام سماجی اور مذہبی تنظیموں سے پولیس کے ساتھ تال میل بنائے رکھنے کی اپیل کی گئی ہے۔
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