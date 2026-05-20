بھوپال پولیس کمشنر کا دعویٰ، ٹویشا شرما کی موت قتل نہیں بلکہ خودکشی، منشیات کا الزام جھوٹا
بھوپال ٹویشا شرما موت کیس میں نیا موڑ: بھوپال پولیس کمشنر کا دعویٰ ہے کہ ٹویشا نے خودکشی کی ہے۔ عابد ممتاز کی رپورٹ
Published : May 20, 2026 at 10:48 AM IST
بھوپال، مدھیہ پردیش: ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں ٹویشا شرما کی ہائی پروفائل موت کے معاملے میں آئے روز انکشافات سامنے آرہے ہیں۔ اس معاملے میں پولس نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ بھوپال پولیس نے نوئیڈا کی رہنے والی ٹویشا کی موت کو قتل نہیں خودکشی قرار دیا ہے۔ تاہم متوفی کے اہل خانہ اپنے داماد اور ساس پر سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں۔ لواحقین پولیس پر مناسب تحقیقات اور کارروائی کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ دریں اثنا، بھوپال پولیس نے ایک ایس آئی ٹی تشکیل دی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ تفتیش صحیح سمت میں آگے بڑھے۔
پولیس کمشنر نے ٹویشا کی موت کو خودکشی قرار دیا
ٹویشا شرما کی موت کے معاملے میں پولیس کمشنر سنجے کمار نے دعویٰ کیا ہے کہ 'اب تک کی تحقیقات اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کی بنیاد پر یہ معاملہ قتل نہیں بلکہ خودکشی لگتا ہے'۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ کیس میں نشہ یا نشے کی زیادتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ نوئیڈا کی رہنے والی ٹویشا شرما 12 مئی کو بھوپال میں اپنے سسرال کے گھر میں لٹکتی پائی گئی تھی۔ واقعے کے بعد سے متوفی کا خاندان مسلسل اس کے شوہر سمرتھ سنگھ اور ساس پر سنگین الزامات لگا رہا ہے۔
پی ایم رپورٹ میں منشیات کے شواہد نہیں ملے
پولیس کمشنر سنجے کمار نے کہا، "پوسٹ مارٹم رپورٹ میں منشیات یا کسی نشہ آور چیز کے استعمال کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ ان کا بیان ٹویشا کی ساس گریبالا سنگھ کے اس دعوے سے متصادم ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ ٹویشا منشیات کی عادی تھی۔ کمشنر نے کہا، "اب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ اور تحقیقات کے دوران خودکشی کے اس معاملے سے متعلق شواہد اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری تحقیقات کے مطابق یہ 'اینٹی مارٹم ہینگنگ' (مرنے سے پہلے لٹکائے جانے) کا معاملہ ہے۔
لواحقین کا جہیز کا الزام
اس معاملے میں شوہر سمرتھ سنگھ اور ساس گریبالا سنگھ کو ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ٹویشا کا شوہر سمرتھ سنگھ فی الحال مفرور ہے۔ ٹویشا کے اہل خانہ کا الزام ہے کہ اس کے سسرال والے اسے جہیز کے مطالبے پر ذہنی طور پر ہراساں کر رہے تھے جس کی وجہ سے ٹویشا نے خودکشی کی۔ لواحقین نے پردہ پوشی کا الزام لگاتے ہوئے دوسرے پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کیا ہے اور لاش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔
پولیس کمشنر نے غلطی تسلیم کر لی
دوسرے پوسٹ مارٹم کے بارے میں، پولیس کمشنر نے کہا، "پولیس کو اجازت دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے لیے اہل خانہ کو عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔" اس دوران تفتیش کے دوران غفلت کا بھی پردہ فاش ہوا ہے۔ پولیس کمشنر نے اعتراف کیا، "خود کو لٹکانے کے لیے استعمال ہونے والی بیلٹ کو وقت پر پوسٹ مارٹم کی میز پر نہیں پہنچایا گیا تھا۔ تاہم، بیلٹ کو بعد میں اسپتال بھیج دیا گیا اور رپورٹ حاصل کی گئی۔" کمشنر نے کہا، "اس کوتاہی کی الگ سے تفتیش کی جائے گی اور اس سے مرکزی تفتیش پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔"
