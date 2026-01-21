لٹیری دلہن کے جال میں پھنس گئے وکیل صاحب، پہلے سے ہیں حسینہ کے چار شوہر، سب کو کردیا کنگال
حسینہ اپنے شکار کو اپنے جال میں پھنسا کر شادی کرتی اور اس کی دولت کو اپنی بیٹیوں کی مدد سے قبضے میں لیتی تھی۔
Published : January 21, 2026 at 5:18 PM IST
بھوپال: مدھیہ پردیش کے بھوپال میں ایک لٹیری دلہن کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بھوپال کی ضلعی عدالت نے لٹیری دلہن کو دو سال قید بامشقت کی سزا سنادی۔ عدالت نے 2000 روپے جرمانہ بھی کیا۔ یہ فیصلہ ڈسٹرکٹ جج میگھا اگروال نے سنایا۔ اپنی بیٹیوں کی مدد سے عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کی جائیداد پر قبضہ کر لیتی اور پھر اپنے اگلے شکار کے لیے نکل پڑتی۔
عورت نے بغیر طلاق کے چار شادیاں کیں
لٹیری دلہن کا نام حسینہ ہے۔ اپنے فیصلے میں عدالت نے کہا کہ "طلاق کے بغیر چار بار شادی کرنا قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ حسینہ نے اپنے پہلے شوہر کو طلاق نہیں دی اور لگاتار چار بار شادی کی۔ یہ فعل بھارتی قانون کے تحت سنگین جرم ہے۔ عدالت نے اسے نہ صرف ازدواجی دھوکہ دہی بلکہ پہلے سے طے شدہ مجرمانہ فعل قرار دیا۔"
شادی کے بعد جائیداد ہتھیانے کی سازش
استغاثہ کے مطابق خاتون نے سنگل مردوں کا شکار کیا۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہروں کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بناتی اور ان کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی سازش کرتی۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ ساری اسکیم حسینہ نے نہیں بلکہ ان کی بیٹیوں اور داماد نے بنائی تھی۔ انہوں نے ایک گینگ کے طور پر ایک ساتھ کام کیا اور شادی کو دھوکہ دہی کا ذریعہ بنا دیا۔
جھوٹ بول کر وکیل سے شادی کی
معاملہ بھوپال کے شاہجہان آباد تھانہ علاقہ کا ہے۔ پولیس کو اپنی شکایت میں، متاثرہ وکیل نے کہا کہ، "اس کی شادی حسینہ سے 2022 میں ہوئی تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ اس کی شادی پہلے سلمان نامی شخص سے ہوئی تھی لیکن اب طلاق ہو چکی ہے۔" خاتون نے یہ جھوٹ استعمال کرتے ہوئے وکیل سے شادی کر لی تھی۔ تاہم شادی کے صرف دو ماہ بعد ہی حسینہ نے اپنے نئے شوہر سے جھگڑنا شروع کر دیا۔
شادی کے بعد بیٹیوں کے ساتھ سازش
متاثرہ وکیل کا کہنا تھا کہ "اپنی بیوی حسینہ سے جھگڑے کے بعد اس کی بیٹیاں بھی گھر منتقل ہوگئیں، تنازعہ مزید بڑھ گیا، مزید تفتیش پر وکیل کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی کی اس سے پہلے بھی کئی بار شادی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس نے شواہد کے ساتھ پولیس میں شکایت درج کروائی۔"
خاتون کے خلاف ٹھوس شواہد عدالت میں پیش کیے
متاثرہ کی شکایت کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کرکے حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے تفتیش شروع کردی۔ اس کے بعد پولیس نے عدالت میں چارج شیٹ پیش کی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران شکایت کنندہ کے وکیل نے خاتون کی شادیوں سے متعلق متعدد دستاویزات پیش کیں۔ حسینہ کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 82 (کرائم اینڈ پینل کوڈ) اور تعزیرات ہند کی دفعہ 495 (پہلے سے شادی شدہ ہونے کے باوجود شادی کرنا اور حقائق چھپانے) کے تحت مجرم قرار دیا گیا اور سزا سنائی گئی۔
