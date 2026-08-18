مدھیہ پردیش میں خوفناک سڑک حادثہ، لوڈنگ آٹو رکشہ اور ٹرک میں تصادم، آٹھ مزدوروں کی دردناک موت
نیشنل ہائی وے 719 پر ایک گائے کو بچانے کی کوشش کے دوران ایک ٹرک اور لوڈنگ گاڑی کے درمیان خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔
Published : August 18, 2026 at 10:37 AM IST
بھنڈ، مدھیہ پردیش: ریاست مدھیہ پردیش کے بھنڈ ضلع میں ایک المناک حادثہ پیش آیا۔ قومی شاہراہ 719 پر ٹرک اور لوڈنگ گاڑی کے درمیان خوفناک تصادم میں آٹھ افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ گوہد چوراہا تھانہ علاقہ کے چھمکا گاؤں کے قریب پیش آیا۔ پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور سبھی کو گوہد ہیلتھ سینٹر بھیج دیا، جہاں سے شدید زخمیوں کو گوالیار ریفر کر دیا گیا۔
لوڈنگ آٹو میں سوار تھے یوپی کے مزدور
ابتدائی معلومات کے مطابق یہ حادثہ دیر رات تقریباً 1 بجے کے آس پاس پیش آیا۔ یہاں چنور گاؤں میں دھان کی روپائی (پودے لگانے) کا کام ختم کرنے کے بعد، اتر پردیش (یوپی) کے پچھگواں، لکھیم پور کھیری اور آس پاس کے علاقوں کے مزدور ایک لوڈنگ گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ اسی دوران نیشنل ہائی وے 719 پر چھیمکا گاؤں کے سامنے سے آرہے ایک تیز رفتار ٹرک سے لوڈنگ گاڑی کی سیدھی ٹکر ہو گئی۔
گائے کو بچانے کے چکر میں ہوا حادثہ
حادثے میں زخمی ہونے والے ایک مزدور نند لال نے بتایا، ''ہم سب اتر پردیش کے لکھیم پور کھیری کے مختلف دیہاتوں کے رہنے والے مزدور ہیں اور کچھ دن پہلے ڈبرا کے چنور علاقے میں دھان کی روپائی کا کام کرنے آئے تھے۔ کام ختم ہونے کے بعد سبھی پک اپ لوڈنگ گاڑی میں بیٹھ کر واپس لوٹ رہے تھے، تبھی یہ ٹکر ہو گئی۔'' پولیس کے مطابق چھیمکا موڑ کے پاس سڑک پر بیٹھے مویشی (گائے) کو بچانے کی کوشش میں پک اپ گاڑی بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والے ٹرک سے سیدھی ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں کل 8 افراد کی موت ہو گئی ہے، جب کہ تقریباً 21 لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں جنہیں ابتدائی طبی امداد کے بعد گوالیار ریفر کر دیا گیا ہے۔
یوپی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے جتایا دکھ
حادثے میں یوپی کے مزدوروں کی بے وقت موت پر یوگی آدتیہ ناتھ نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ''مدھیہ پردیش کے بھنڈ میں ایک بدقسمت حادثے میں ہونے والا جانی نقصان انتہائی تکلیف دہ اور دل کو رنجیدہ کرنے والا ہے۔ میری ہمدردیاں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ حکام کو مدھیہ پردیش حکومت سے تال میل قائم کر کے اس حادثے کا شکار ہونے والے اتر پردیش کے شہریوں کے جسدِ خاکی ان کے آبائی اضلاع میں پہنچا کر اہل خانہ کے سپرد کرنے اور زخمیوں کے مناسب علاج کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس حادثے میں اتر پردیش کے ہر ایک متوفی کے خاندان کو 2-2 لاکھ روپے کی مالی امداد فراہم کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔''
मध्य प्रदेश के भिंड में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत पीड़ादायक और मन को व्यथित करने वाली है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 18, 2026
मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।
अधिकारियों को मध्य प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित कर दुर्घटना में काल-कवलित हुए उ.प्र. के नागरिकों के पार्थिव शरीर…
3 شدید زخمیوں نے راستے میں دم توڑ دیا
گوہد اسپتال میں ڈاکٹروں نے پانچ افراد کو مردہ قرار دے دیا، جب کہ شدید زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے گوالیار ریفر کیا گیا تھا، جن میں سے تین افراد کی موت گوالیار پہنچنے سے پہلے ہو گئی۔ اس طرح حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہے۔ فی الحال پولیس نے حادثے کی جانچ شروع کر دی ہے۔ اس حادثے نے ایک بار پھر NH-719 پر سڑک کی حفاظت اور ہائی وے پر بیٹھے آوارہ مویشیوں کے حوالے سے سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
دو ہفتے پہلے بھی بس اور ٹرک کی ہوئی تھی ٹکر
اسی مہینے 7 اگست کو نیپال سے پونے جا رہی مسافر بس کا حادثہ بھی گوہد چوراہا تھانہ علاقے سے گزرنے والے نیشنل ہائی وے 719 پر ہوا تھا، جس میں نیپال کی ایک خاتون مسافر کی موت ہو گئی تھی، جب کہ 15 مسافر زخمی ہوئے تھے۔ ایسے میں اگست کے مہینے میں ہی یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے، جس میں 8 لوگوں کی جان چلی گئی ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق زیادہ تر زخمیوں کو فریکچر اور شدید چوٹیں آئی ہیں، جنہیں علاج کے لیے گوالیار ریفر کیا گیا ہے۔
ہائی وے پر بیٹھے آوارہ مویشیوں کی وجہ سے ہوا حادثہ
گوہد چوراہا تھانہ انچارج رام نریش یادو کے مطابق، ''واقعے کی اطلاع ملتے ہی گوہد چوراہا تھانہ پولیس موقع پر پہنچی اور ڈائل-112 اور ایمبولینس کی مدد سے زخمیوں کو گوہد اسپتال پہنچایا گیا۔ ابتدائی معلومات میں پتہ چلا ہے کہ یہ حادثہ ہائی وے پر بیٹھے آوارہ مویشیوں کو بچانے کی کوشش میں پیش آیا جس کی وجہ سے تیز رفتار پک اپ گاڑی بے قابو ہو کر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ چار لوگوں کی موت موقع پر ہی ہو گئی تھی، جب کہ ابتدائی طبی امداد کے لیے گوہد اسپتال لے جاتے وقت ایک اور مزدور نے دم توڑ دیا۔ باقی اموات گوالیار لے جاتے وقت ہوئیں۔ لوڈنگ گاڑی میں کل 29 افراد سوار تھے۔''