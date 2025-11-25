ETV Bharat / state

حیوانیت، شادی کی تقریب میں نوجوان نے 3 سالہ بچی کی عصمت دری کی، دوسری منزل سے پھینکنے کی کوشش

ملزم بچی کو چھت پر لے گیا اور جرم کا ارتکاب کیا، پھر اسے گیسٹ ہاؤس کی دوسری منزل سے پھینکنے کی کوشش کی۔

بچی کے ساتھ درندگی
بچی کے ساتھ درندگی (Image : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 25, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
لکھنؤ: راجدھانی میں انسانیت کو شرمسار کرنے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ لکھنؤ کے ایٹونجا تھانہ علاقہ کے ایک گیسٹ ہاؤس میں شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ایک نوجوان نے پیر کی رات 3 سالہ بچی کی عصمت دری کی۔

ملزم لڑکی کو چھت پر لے گیا اور جرم کا ارتکاب کیا، پھر اسے گیسٹ ہاؤس کی دوسری منزل سے پھینکنے کی کوشش کی۔ موقع پر موجود لوگوں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ لڑکی کے گھر والوں کی شکایت پر پولیس نے ایف آئی آر درج کرکے اسے گرفتار کرلیا۔

ایٹونجا پولیس اسٹیشن انچارج نے بتایا کہ ملزم کی شناخت سندیپ کے طور پر ہوئی ہے جو سر گنج کا رہنے والا ہے۔ لوگوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس فوری طور پر ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کر رہی ہے۔

اے ڈی سی پی نارتھ گوپی ناتھ سونی نے بتایا کہ اٹاونجا میں ایک لڑکی کے خلاف جرم کی اطلاع کل پیر کو ملی تھی۔ اہل خانہ کی شکایت پر فوری طور پر ایف آئی آر درج کی گئی۔ پوچھ گچھ کے دوران ملزم سندیپ نے انکشاف کیا کہ وہ ایک شادی میں اپنی گرل فرینڈ سے ملنے آیا تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے لڑکی کو لالچ دے کر ایک گیسٹ ہاؤس کی دوسری منزل پر لے جا کر اس کی عصمت دری کی۔ جب وہ رونے لگی تو اس نے اسے پھینک دیا اور اسے مارنے کی کوشش کی۔

اے ڈی سی پی نے بتایا کہ لڑکی کے رونے کی آواز سن کر لوگوں نے اوپر دیکھا اور فوراً دوسری منزل پر پہنچے اور ملزم کو پکڑ لیا۔ بعد میں اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس اس معاملے میں سخت کارروائی کر رہی ہے۔

