کیا انسانیت مر چکی ہے؟ عورت اپنے شوہر کے ساتھ بھٹکتی رہی، کسی نے مدد نہ کی، راستے میں ہی توڑ دیا دم، دیکھیں ویڈیو
بنگلور کے ایک موٹر مکینک کی موت دل کا ہلکا دورہ پڑنے کے بعد ہوگئی۔حیرت کی بات ہے اسے وقت پر علاج نہ مل سکا۔
Published : December 18, 2025 at 1:55 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کی راجدھانی بنگلورو میں پیش آنے والے اس واقعے سے لگتا ہے کہ انسانیت مر چکی ہے اور کوئی بھی اپنی ضرورت کے وقت کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں۔ معاشرے کا یہی رویہ انسان کو بچانے سے روکتا ہے۔ درحقیقت، 13 دسمبر کی صبح تقریباً 3:30 بجے، جنوبی بنگلورو کے بالاجی نگر کے ایک 34 سالہ موٹر وہیکل مکینک وینکٹ رامنن کو گھر میں سینے میں شدید درد ہوا۔ جب اہل خانہ کی بار بار کوشش کے باوجود ایمبولینس نہ پہنچی تو اس کی بیوی روپا نے اسے دو پہیہ گاڑی پر قریبی نجی اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔
اہل خانہ کے مطابق پہلے اسپتال نے ڈاکٹروں کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے اسے داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ مدد کی امید میں روپا اپنے شوہر کو ایک اور قریبی نجی اسپتال لے گئی۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے ای سی جی کیا اور گھر والوں کو بتایا کہ اسے دل کا ہلکا دورہ پڑا ہے۔ تاہم، کوئی ہنگامی علاج شروع نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایمبولینس کا انتظام کیا گیا۔ جوڑے کو خود ہی جے دیوا اسپتال جانے کو کہا گیا۔
Heart wrenching scenes from Bengaluru. Commuters refuse to stop as a woman begs for help after her bike crashed while rushing her husband to the hospital after a heart attack. Several mins later a cab driver stopped, but by the time he was taken to the hospital he was dead. pic.twitter.com/PRisZTVb91— Deepak Bopanna (@dpkBopanna) December 17, 2025
روپا نے میڈیا کو بتایا، "ہمیں کہا گیا کہ اسے کہیں اور لے جائیں، کوئی علاج شروع نہیں کیا گیا، ایمبولینس کا بھی انتظام نہیں کیا گیا۔"
خون میں لتھڑی ہوئی مدد کی بھیک مانگ رہی تھی
کسی اور آپشن کے بغیر، روپا نے اپنے شوہر کو دو پہیہ گاڑی پر واپس لے جانے کی کوشش کی۔ راستے میں وینکٹ رامنن بے ہوش ہو گئے اور گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ دونوں زخمی ہو کر سڑک پر گر گئے۔ علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ روپا بے بسی سے گزرنے والی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے، ہاتھ جوڑ کر مدد کی التجا کر رہی ہے، جب کہ اس کا شوہر سڑک پر درد کے سبب پڑا ہے۔ کاریں اور دو پہیہ گاڑیاں بغیر رکے وہاں سے گزر گئیں۔ روپا کی بہن بھی جائے وقوعہ پر پہنچی اور مدد کے لیے پکارنے کی کوشش کی لیکن کوئی آگے نہیں آیا۔
روپا نے کہا، "میں خون میں لتھڑی ہوئی تھی اور مدد کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کوئی نہیں روکا۔" چند منٹوں کے بعد، آخر کار ایک ٹیکسی ڈرائیور نے روکا اور وینکٹ رامنن کو اسپتال پہنچانے میں مدد کی۔ تاہم وہاں پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
خاندان کے سربراہ کی موت سے خاندان تباہ
وینکٹ رامنن کا خاندان ان کی بیوی، پانچ سالہ بیٹا، ایک 18 ماہ کی بیٹی اور اس کی ماں پر مشتمل ہے، جو اب اپنے زندہ بچ جانے والے آخری بچے کو کھو چکے ہیں۔ اہل خانہ نے کہا کہ وہ اس موت سے مکمل طور پر تباہ ہیں اور مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورت حال ہے۔ روپا نے کہا، "انسانیت نے میرے شوہر کی کوئی مدد نہیں کی۔ لیکن ہم نے ان کی آنکھیں عطیہ کر کے جو کر سکتے تھے وہ کیا۔" خاندان نے اس امید پر اس کی آنکھیں عطیہ کیں کہ ان کے ذریعے کوئی اور دنیا دیکھ سکتا ہے۔
"میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ میرا بیٹا چلا گیا ہے،" وینکٹ رامنن کی بوڑھی ماں نے کہا۔ روپا کی ماں پریشان تھی کہ ان کے دو چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا۔
بنگلورو کو ایمرجنسی میڈیکل ریسپانس سسٹم
اس واقعے نے ہنگامی طبی ردعمل، اسپتال کی ذمہ داری اور عوامی بے حسی کے بارے میں سنگین سوالات کو جنم دیا ہے۔ علاج کے لیے شہر میں گھومنے والا ایک شخص مدد نہ ملنے پر سڑک پر ہی دم توڑ گیا۔ اس واقعے نے بنگلورو کو ایمرجنسی میڈیکل ریسپانس سسٹم اور وہاں سے گزرنے والوں کی خاموشی کے بارے میں ایک تلخ حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔