بینگلور میں لرزہ خیز ٹرپل مرڈر: بیٹی نے مبینہ طور پر بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر والدین اور بہن کو قتل کر دیا
واقعہ شہر کے سگیہلی علاقہ میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین اپنی بڑی بیٹی شویتا سے ملاقات کے لیے گاؤں سے بینگلور آئے تھے۔
Published : June 23, 2026 at 1:04 PM IST
بینگلور : کرناٹک کے دارالحکومت بینگلور میں ایک انتہائی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک نوجوان خاتون نے مبینہ طور پر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کر اپنے والد، والدہ اور کم عمر بہن کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ بین المذاہب تعلقات اور لیو اِن ریلیشن شپ پر پیدا ہونے والے تنازع کے بعد پیش آیا۔
پولیس نے بتایا کہ 52 سالہ سوماسندر، 48 سالہ متھولکشمی اور ان کی 19 سالہ بیٹی سپریا کو ایک فلیٹ میں تیز دھار ہتھیار سے حملہ کرکے قتل کیا گیا۔ واقعہ شہر کے سگیہلی علاقے میں واقع سائی گرین ہومز اپارٹمنٹ میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین اپنی بڑی بیٹی شویتا سے ملاقات کے لیے گاؤں سے بینگلور آئے تھے۔ شویتا اپنے بوائے فرینڈ کینتھ کے ساتھ گزشتہ دو ماہ سے لیو اِن ریلیشن شپ میں رہ رہی تھی، جس پر اہل خانہ کو شدید اعتراض تھا۔
ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہفتہ کے روز خاندان کے افراد فلیٹ پہنچے تھے۔ پیر کی شام شویتا اور اس کے والدین کے درمیان شدید بحث و تکرار ہوئی جو بعد میں پرتشدد جھگڑے میں تبدیل ہوگئی۔ الزام ہے کہ شویتا اور کینتھ نے مل کر تینوں افراد پر حملہ کر دیا۔ متھولکشمی اور سپریا موقع پر ہی دم توڑ گئیں جبکہ شدید زخمی سوماسندر کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔
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واقعے کے بعد دونوں ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کرکے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وائٹ فیلڈ ڈویژن کے ڈپٹی کمشنر پولیس سائدولو اداوتھ نے بتایا کہ قتل کی اصل وجوہات ملزمان کی گرفتاری کے بعد ہی مکمل طور پر سامنے آسکیں گی، تاہم ابتدائی شواہد خاندانی تنازع اور رشتے کی مخالفت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔