بنگلورو: داعش سازش کیس میں ایک ملزم کو سات سال قید کی سزا
این آئی اے کے مطابق اس سازش کا مقصد جنوبی بھارت میں داعش کی سرگرمیوں اور نیٹ ورک کو مضبوط کرنا تھا۔
Published : July 15, 2026 at 12:40 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کے الہند دہشت گردانہ سازش کیس میں قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کی خصوصی عدالت نے ایک ملزم کو سزا سنائی ہے۔ بنگلورو کی این آئی اے خصوصی عدالت نے محمد حنیف خان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سات سال قید بامشقت اور 48 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی۔
20 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ
حنیف اس معاملے میں سزا پانے والے پہلے ملزم ہیں۔ این آئی اے اب تک مجموعی طور پر 20 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل کر چکی ہے اور تمام ملزمان فی الحال عدالتی حراست میں ہیں۔
این آئی اے کا دعویٰ ہے کہ حنیف اس ٹیم کا حصہ تھا جس نے کرناٹک کے چامراج نگر ضلع میں شیون سمُدرا اور گنڈلوپیٹ علاقوں کا دورہ کیا۔ ٹیم نے الہند تنظیم کے ارکان کے لیے تربیتی مراکز اور ٹھکانے قائم کرنے کی غرض سے گھنے جنگلاتی علاقوں کی نشاندہی کے لیے ریکی کی تھی۔ این آئی اے کے مطابق اس سازش کا بنیادی مقصد جنوبی بھارت میں داعش (آئی ایس آئی ایس) کا صوبہ قائم کرنا تھا۔
تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق کلیدی محبوب پاشا اس سازش کا مبینہ ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس نے بنگلورو کے گُرپن پالیہ میں واقع اپنے گھر پر کئی خفیہ اجلاس منعقد کیے۔ ان اجلاس میں مبینہ طور پر فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے، ملک مخالف ایجنڈا پھیلانے اور معروف شخصیات کو نشانہ بنا کر قتل کرنے کی سازش تیار کی گئی تھی۔
این آئی اے کا دعویٰ ہے کہ پاشا اور اس کے رشتہ داروں و ساتھیوں نے داعش کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے دھماکہ خیز مواد اور ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ پاشا نے مبینہ طور پر حنیف کو دو پستول اور 60 زندہ کارتوس فراہم کیے تھے۔
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این آئی اے کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حنیف نے دیگر ملزمان کو کرائے کی گاڑی کے ذریعے بنگلورو سے مغربی بنگال فرار ہونے میں مدد کی تھی۔ بنگلورو سٹی پولیس نے 10 جنوری 2020 کو اس معاملے میں مقدمہ درج کیا تھا، جس کے بعد معاملے کی سنگینی کے پیش نظر این آئی اے نے الگ سے تحقیقات شروع کی تھیں۔