بنگلورو کے پانچ ستارہ ہوٹل میں ایک شخص نے اپنی دو کمسن بیٹیوں کو قتل کر دیا، خودکشی کی کوشش کی
ملزم کی شناخت عمران کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ بنگلورو کے ناگواڑہ کا رہائشی ہے۔ موقع واردات سے خودکشی نوٹ بھی برآمد ہوا ہے۔
Published : August 11, 2026 at 10:58 AM IST
بنگلورو: بنگلورو کے کیمپے گوڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب ایک ہوٹل میں دو نابالغ بچیوں کے قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ پولیس نے پیر کو بتایا کہ، قتل کا الزام بچیوں کے والد پر ہے، جس نے مبینہ طور پر اپنی دو نابالغ بیٹیوں کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ پولیس نے مزید بتایا کہ، اس شخص نے خودکشی کی کوشش کی۔
پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ ایئرپورٹ روڈ پر واقع تاج ہوٹل کی چوتھی منزل پر واقع ایک کمرے میں پیش آیا۔ ملزم کی شناخت 40 سالہ عمران کے طور پر ہوئی ہے، جو بنگلورو کے ناگواڑہ کا رہائشی ہے۔ اس نے مبینہ طور پر جرم کو انجام دینے سے پہلے ہوٹل کا کمرہ پہلے سے بک کرایا تھا۔
پولیس کے مطابق، عمران نے اپنی بیٹیوں شیخ زویا (10) اور شیخ زہرہ (5) کا گلا گھونٹنے کے بعد خود کو مارنے کی کوشش کی۔ اسے تشویشناک حالت میں پایا گیا اور منی پال اسپتال لے جایا گیا، جہاں اس کا علاج چل رہا ہے۔ ہوٹل کے عملے نے عمران کو اسپتال میں داخل کرایا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔
پولیس کے مطابق عمران کی جانب سے چھوڑے گئے ایک نوٹ میں اس کی بیوی کے ساتھ ازدواجی تنازعات کا ذکر ہے۔ نوٹ میں، اس نے مبینہ طور پر دعویٰ کیا کہ اسے اپنی بیوی پر غیر ازدواجی تعلقات میں ملوث ہونے کا شبہ ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس الزام کو ثابت کرنے کے ثبوت موجود ہیں۔
پولیس نے کہا کہ نوٹ میں لکھی گئی باتوں کی تصدیق کی جا رہی ہے اور ابھی تک واقعہ کے پیچھے کا اصل مقصد پتہ نہیں چل سکا ہے۔ عمران مبینہ طور پر زیمی کیبز میں بطور منیجر کام کر رہا تھا۔
اس واقعہ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بنگلورو نارتھ ایسٹ ڈویژن کے ڈی سی پی جی کے متھن کمار نے کہا کہ، "عمران نامی شخص بنگلورو کے ناگواڑہ کا رہائشی ہے، اس نے اپنی دو بیٹیوں کا گلا گھونٹ دیا، اس کے بعد اس نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس نے بچیوں کو مار کر خودکشی نوٹ لکھا۔ کمرے سے ملے خودکشی نوٹ میں ازدواجی تنازعہ کا ذکر ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ، کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ایرپورٹ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
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