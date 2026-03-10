بنگلورو میں ایل پی جی سلنڈر کی شدید قلت، ہوٹل اور ریستوراں بند ہونے کے دہانے پر
بنگلورو ہوٹل اونرز ایسوسی ایشن کے مطابق ہوٹل مالکان کو غیرسرکاری چینلز کے ذریعے سلنڈر کے لیے 500 سے 600 اضافی ادا کرنے پڑرہے ہیں۔
Published : March 10, 2026 at 10:02 AM IST
بنگلورو: مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے اثرات اب بھارت میں بھی محسوس ہونے لگے ہیں۔ بنگلورو میں ہوٹلوں کو ایل پی جی سلنڈروں کی شدید قلت کا سامنا ہے، جس سے وہ گیس سلنڈر کی سپلائی معمول پر آنے تک اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہیں۔
بنگلورو ہوٹلز ایسوسی ایشن کے جنرل سکریٹری وریندر کامت نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "پیر کے روز، طلب کے مقابلے میں صرف 20 فیصد سلنڈر فراہم کیے گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں، بنگلورو میں زیادہ تر ہوٹل اپنا معمول کا کاروبار کرنے سے قاصر تھے۔ اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو ہمیں تمام ہوٹلوں کو معمول پر آنے تک بند کرنا پڑے گا۔"
انہوں نے ان خبروں کو بھی مسترد کر دیا کہ بنگلورو کے تمام ہوٹل ایل پی جی سلنڈر کی کمی کی وجہ سے منگل سے بند ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، "یہ صرف تشویش کی بات ہے۔ ایل پی جی سلنڈر کے بغیر ہوٹل کیسے چلیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ کل تمام ہوٹل بند ہو جائیں گے۔ لیکن اگر حالات ایسے ہی رہے تو انہیں بند کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔"
فوڈ انڈسٹری کو کافی نقصان
پیر کو پہلے دن میں، ہوٹل مالکان نے ایک پریس کانفرنس کی اور کمرشل ایل پی جی سلنڈروں کی سپلائی میں رکاوٹ کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ بنگلورو ہوٹلس ایسوسی ایشن کے صدر پی سی راؤ نے کہا، "پیر سے تجارتی ایل پی جی سلنڈروں کی سپلائی میں شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ سے زیادہ تر ہوٹلوں، بیکریوں، چائے کی دکانوں، پی جی، اور ہسپتال کی کینٹینوں کو نقصان پہنچا ہے۔ حکومت کو فوری مداخلت کرکے اس مسئلہ کو حل کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ملک بھر کی فوڈ انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا۔"
ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ تیل کمپنیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 70 دن تک گیس کی سپلائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تاہم 10 روزہ ہڑتال کے بعد گیس کی سپلائی میں اچانک خلل نے صنعت کو دھچکا پہنچایا ہے۔ حکومت فوری مداخلت کرے اور ایل پی جی سلنڈر کی سپلائی بحال کرے۔
سلنڈر بلیک مارکیٹنگ
سپلائی کی کمی سلنڈر کی بلیک مارکیٹنگ کا باعث بن رہی ہے۔ بنگلور ہوٹل اونرز ایسوسی ایشن کے صدر جی کے شیٹی نے کہا کہ کچھ لوگ بلیک مارکیٹ میں مہنگے داموں سلنڈر فروخت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں پہلے ہی تقریباً 115 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے، جب کہ ڈسٹری بیوٹر کی رعایت 150 روپے سے کم ہو کر صرف 65 روپے رہ گئی ہے، بہت سی جگہوں پر سلنڈر دستیاب نہیں ہیں، اور ہوٹل والوں کو غیر سرکاری ذرائع سے ہر سلنڈر کے لیے 500 سے 600 روپے زیادہ ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس صورتحال سے پوری ہوٹل انڈسٹری پر بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ ایسوسی ایشن نے حکومت سے گیس سپلائی سسٹم کو ٹھیک کرنے کی درخواست کی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی مسائل کو دیکھ رہے تھے۔ تاہم، حکام نے انہیں بار بار بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سپلائی معمول پر ہے۔ لیکن اچانک یہ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بہت سے ریستورانوں کو دن میں صرف ایک بار یا ہفتے میں چند بار گیس ملتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم کافی سلنڈر پہلے سے ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اگر سپلائی تھوڑی دیر کے لیے بھی بند ہو جاتی ہے تو ریسٹورنٹس کو بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایل پی جی کے بغیر کھانا پکانا ناممکن ہے۔