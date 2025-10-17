ETV Bharat / state

بنگلورو: انجینئرنگ کالج کی طالبہ کی بیت الخلاء میں عصمت دری، گرفتار

متاثرہ نے الزام لگایا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے وقفے کے دوران ملے تھے اور اس نے اسے نیچے ملنے کو کہا۔

bengaluru engineering student arrested for raping in college washroom Urdu News
طالبہ کی عصمت دری کرنے والا ملزم گرفتار (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
بنگلورو: ریاست کرناٹک بنگلورو میں ایک پرائیویٹ انجینئرنگ کالج کی ایک طالبہ کے ساتھ کیمپس میں مردوں کے بیت الخلاء میں اسی کالج کے ایک طالب علم نے مبینہ طور پر عصمت دری کی۔ پولیس نے معاملے میں ملزم طالب علم کو گرفتار کر لیا ہے۔

پولیس نے بتایا کہ ملزم 21 سالہ جیون گوڑا کو عصمت دری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ 10 اکتوبر 2025 کو پیش آیا اور متاثرہ نے 15 اکتوبر 2025 کو شکایت درج کرائی۔ پولیس کے مطابق ملزم طالب علم متاثرہ طالبہ کو جانتا تھا۔ ملزم کو عدالت میں پیش کر کے عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔

شکایت میں کیا ہے؟

پولیس کے مطابق، متاثرہ نے اپنی شکایت میں کہا کہ وہ 10 اکتوبر کی صبح 8:55 بجے کلاس میں گئی۔ متاثرہ نے الزام لگایا کہ وہ دوپہر کے کھانے کے وقفے کے دوران ملے اور جیون نے اسے نیچے ملنے کو کہا۔ وہاں سے وہ اسے کالج کی ساتویں منزل پر لے گیا اور زبردستی بوسہ لینے کی کوشش کی۔ جب وہ 6ویں منزل پر بھاگی تو وہ اسے زبردستی گھسیٹ کر مردوں کے بیت الخلاء میں لے گیا، دروازہ بند کر دیا اور اس کی عصمت دری کی۔

لڑکی نے اپنے والدین کو کیا آپ بیتی سنائی؟

متاثرہ لڑکی نے بتایا کہ واقعے کے بعد اس نے اپنی سہیلیوں سے بات کی جنہوں نے اسے اپنے والدین کو بتانے کی ترغیب دی۔ ابتدائی ہچکچاہٹ اور خوف کے باوجود، اس نے اپنے والدین کو اپنی آپ بیتی سنائی، جس کے بعد 15 اکتوبر کو ہنومنت نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ تعزیرات ہند کی دفعہ 64 (ریپ) کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔

TAGGED:

ENGINEERING COLLEGE STUDENT RAPED
ENGINEERING STUDENT RAPE
RAPE IN BENGALURU
BENGALURU RAPE BENGALURU POLICE
BENGALURU RAPE CASE

