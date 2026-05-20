ٹی ٹی پی سے روابط اور نوجوانوں کو شدت پسندی کی ترغیب: این آئی اے عدالت سے مہاراشٹرا کے شخص کو 7 سال قید
این آئی اے کے مطابق یہ مقدمہ اپریل 2023 میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام قانون کے تحت درج کیا گیا تھا۔
Published : May 20, 2026 at 5:11 PM IST
بنگلور : بنگلور کی خصوصی این آئی اے عدالت نے کالعدم دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) سے مبینہ روابط رکھنے اور نوجوانوں کو شدت پسند سرگرمیوں میں شامل کرنے کی کوشش کے الزام میں مہاراشٹرا کے ایک شخص کو سات سال قیدِ با مشقت کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے ملزم حمراج ورشید شیخ پر 63 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا، جبکہ اس مقدمہ کے دوسرے ملزم محمد عارف کے خلاف مقدمہ ابھی زیرِ سماعت ہے۔
قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کے مطابق یہ مقدمہ اپریل 2023 میں غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام قانون (یو اے پی اے) کے تحت درج کیا گیا تھا۔ طویل تحقیقات کے بعد این آئی اے نے اکتوبر 2023 میں چارج شیٹ داخل کی تھی، جس کے بعد خصوصی عدالت نے شواہد اور گواہوں کی بنیاد پر حمراج کو قصوروار قرار دیا۔
تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ حمراج 2019 سے 2022 کے درمیان سعودی عرب میں مقیم تھا۔ اسی دوران اس کے پاکستان اور افغانستان میں موجود افراد سے روابط قائم ہوئے اور وہ طالبان اور ٹی ٹی پی کے نظریات سے متاثر ہوا۔ این آئی اے کے مطابق حمراج ایک آن لائن ہینڈلر ’’حمزالہ‘‘ کے رابطہ میں تھا، جو شدت پسند تنظیموں سے وابستہ بتایا جاتا ہے۔
ایجنسی کے مطابق یہ ہینڈلر ’’کشمیر پیج‘‘ نامی انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعہ نوجوانوں کو شدت پسندی کی طرف راغب کرنے اور انتہا پسندانہ پروپیگنڈہ پھیلانے میں مصروف تھا۔ این آئی اے کا کہنا ہے کہ ہندوستان واپس آنے کے بعد حمراج اور اس کے ساتھی محمد عارف نے مبینہ طور پر طالبان اور ٹی ٹی پی کی نظریات کی تشہیر شروع کردی۔
تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ دونوں ملزمین مالی اور ذاتی مشکلات سے دوچار نوجوانوں کو نشانہ بناتے تھے اور انہیں تنظیم کے لیے کام کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ این آئی اے کے مطابق ملزمین اپنے طور پر ایک گروپ تشکیل دینے کی تیاری کررہے تھے تاکہ ٹی ٹی پی سے جڑ کر ہندوستان کے خلاف ’’جہاد‘‘ انجام دیا جاسکے۔
مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں نے اس فیصلے کو آن لائن شدت پسندی، دہشت گرد تنظیموں کی بھرتی مہم اور سوشل میڈیا کے ذریعہ انتہا پسند نظریات کے پھیلاؤ کے خلاف ایک اہم کامیابی قرار دیا ہے۔