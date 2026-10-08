بنگلورو: سی جے پی کے ساتھ پرکاش راج اور دھرو راٹھی نے ایس آئی آر کی مخالفت میں احتجاج کیا
مظاہرین نے "آمریت برداشت نہیں کی جائے گی"، "ووٹ چوری" اور "گیانیش کمار، استعفیٰ دو" جیسے نعرے لگائے۔
Published : October 8, 2026 at 3:18 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 3:31 PM IST
بنگلورو: سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے، یوٹیوبر دھرو راٹھی اور اداکار و سماجی کارکن پرکاش راج نے جمعرات کو چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کے خلاف احتجاج کی قیادت کی۔ انہوں نے ووٹر لسٹ کی 'اسپیشل سمری ریویژن' (ایس آئی آر) میں مبینہ بے ضابطگیوں پر گیانیش کمار کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا۔ دیپکے نے اپنے خطاب کا آغاز مظاہرین سے "نریندر مودی ووٹ چور ہیں" کا نعرہ لگوا کر کیا۔
وہیں، یوٹیوبر دھرو راٹھی نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر عمل کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے "شفافیت یا احتساب کا کوئی نام و نشان نہیں" تھا۔ احتجاج سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "میں یہاں حکومت بدلنے نہیں آیا ہوں۔"
احتجاج میں شریک اداکار و سماجی کارکن پرکاش راج نے ایس آئی آر عمل کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ محض ووٹ خارج کرنے کا معاملہ نہیں بلکہ شہریوں کے وقار اور حقوق پر حملہ ہے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار "وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔"
Bengaluru on fire!!🔥 @dhruv_rathee https://t.co/CqTUNDV2GR— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 8, 2026
فریڈم پارک میں خواتین اور طلبہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ماحول جوش و خروش سے بھرپور تھا، لوگ مسلسل نعرے لگا رہے تھے اور ایس آئی آر عمل کی منسوخی اور گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کر رہے تھے۔
منتظمین کے مطابق، کرناٹک بھر میں ایس آئی آر عمل سے متاثرہ افراد کے لیے منعقدہ اس 'عوامی عدالت' (جن عدالت) کے بعد خواتین کی حمایت میں "چپل احتجاج" کیا جائے گا۔ مظاہرین ایسے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر "ایرر 404 - نام نہیں ملا" (Error 404 - Name Not Found)، "بس ہو گیا بھائی، استعفیٰ دیں سر" ( It's done bro, resign sir) اور "ہمیں خارج نہ کریں، ہماری بات سنیں" (Don't erase us, hear us) جیسے نعرے درج تھے۔
One Nation, One Election is just a slogan. The real intention? One Nation, One Party. https://t.co/c4TQNDz3Wr— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 8, 2026
کچھ مظاہرین نے "آمریت برداشت نہیں کی جائے گی" (Dictatorship will not be tolerated)، "ووٹ چوری" اور "گیانیش کمار، مستعفی ہوں" جیسے نعرے بھی لگائے۔ وہاں مجاہدین آزادی بھگت سنگھ اور سبھاش چندر بوس کی تصاویر والے پوسٹرز اور "جمہوریت کی چوری" کے نعروں پر مبنی پلے کارڈز دکھائی دے رہے تھے۔ بنگلورو سے تعلق رکھنے والے سافٹ ویئر انجینئر مجیب الرحمٰن نے کہا، "یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ ہمیں ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ جمہوریت کو بچانے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، کیونکہ میرا اپنا ووٹ بھی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔"
Gyanesh, it’s done bro Jai Hind 🇮🇳 https://t.co/XHaTlRizXS— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 7, 2026
انہوں نے الزام لگایا کہ ان کا نام فہرست سے ہٹا دیا گیا ہے اور کہا کہ انہیں معلوم نہیں کہ اس کے اخراج کے لیے 'فارم-7' کی درخواست کس نے جمع کرائی تھی۔ پولیس نے بتایا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: