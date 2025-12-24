بنگلور: سڑک پر خاتون کو ہراساں اور تشدد کا نشانہ بنانے والا نوجوان گرفتار
پولیس کے مطابق یہ واقعہ 22 دسمبر کو الامین مین روڈ پر پیش آیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت نوین کمار کے طور پر ہوئی ہے۔
بنگلور: شہر میں خواتین کے خلاف جرائم کا ایک اور سنگین واقعہ سامنے آیا ہے، جہاں انسٹاگرام کے ذریعہ جان پہچان کے بعد ایک نوجوان نے 21 سالہ خاتون کو محبت پر مجبور کرنے کے لیے سڑک پر سرعام ہراساں کیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ جنابھارتی پولیس نے اس معاملے میں فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ 22 دسمبر کو الامین مین روڈ پر پیش آیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت نوین کمار کے طور پر ہوئی ہے۔ متاثرہ خاتون، جو ایک ٹیلی کالر کے طور پر کام کرتی ہے، نے پولیس میں شکایت درج کروائی تھی۔
شکایت کی تفصیلات کے مطابق متاثرہ خاتون کی نوین کمار سے سال 2024 میں انسٹاگرام کے ذریعے جان پہچان ہوئی تھی۔ ابتدا میں معمولی گفتگو کے بعد ملزم نے اسے بار بار فون کالز اور پیغامات کے ذریعے محبت پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ حالیہ دنوں میں اس کی ہراسانی میں اضافہ ہو گیا۔
پیر کی دوپہر، جب خاتون اپنے پی جی کے قریب اپنی ایک دوست کے ساتھ کھڑی تھی، نوین کمار کار میں وہاں پہنچا، خاتون کو زبردستی گھسیٹنے لگا اور اس کے ساتھ مارپیٹ کی۔ متاثرہ خاتون کا الزام ہے کہ ملزم نے اس کا بیگ بھی چھین لیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔
یہ پورا واقعہ پی جی بلڈنگ میں نصب سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا، جس کی بنیاد پر پولیس نے ملزم کی شناخت کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے تفتیش جاری ہے اور معاملے میں مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔