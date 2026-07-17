مغربی بنگال میں ریلوے کراسنگ پر ٹرین کی گاڑی کو ٹکر، تین اسکولی طلبہ سمیت چار افراد ہلاک
بنگال میں ریلوے کراسنگ پر ٹرین نے بچوں کو لے جانے والی گاڑی کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک ہوگئے۔
Published : July 17, 2026 at 1:07 PM IST
کولکتہ، مغربی بنگال: ریاست مغربی بنگال کے مرشد آباد میں جمعہ کی صبح ایک ٹرین نے بچوں کو لے جانے والی ایک گاڑی کو ٹکر مار دی۔ اسکول کے تین طالب علم اور ایک راہگیر ہلاک، جب کہ چھ دیگر شدید زخمی ہوئے۔ سابق مرکزی وزیر مملکت برائے ریلوے ادھیر رنجن چودھری نے جائے وقوعہ کا دورہ کیا۔
یہ حادثہ جمعہ کی صبح تقریباً 8 بجے ہاوڑہ ڈویژن کے عظیم گنج-کٹوا سیکشن پر گوبند پور ریلوے کراسنگ پر پیش آیا۔ زخمیوں میں سے تین کو مرشد آباد میڈیکل کالج اسپتال لے جایا گیا، جب کہ باقی کو مقامی کرناسوبرنا دیہی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
ریلوے کراسنگ اٹینڈنٹ پر غفلت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد مشتعل مقامی افراد نے گیٹ مین کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کا الزام ہے کہ گیٹ مین کی لاپرواہی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ ڈویژنل ریلوے مینیجر (DRM) سمیت ریلوے کے کئی اہلکار اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے پہنچ رہے ہیں۔
حادثے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق اس صبح ایک گاڑی 13 طلباء کو لے کر اسکول جا رہی تھی۔ اپ نودویپ دھام ایکسپریس کے گزرنے کے بعد گیٹ مین نے پھاٹک کھول دیا، لیکن نودویپ دھام ایکسپریس اور نیمتیتا-کٹوا مسافر ٹرین اس مقام پر روزانہ ایک دوسرے کو کراس کرتی ہے۔ جیسے ہی پھاٹک اونچا ہوا بچوں کو لے جانے والی گاڑی پٹری پر اتر گئی۔ اسی دوران گیٹ مین نے دوبارہ گیٹ بند کر دیا۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے 10 افراد کی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی ہے۔