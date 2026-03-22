بنگال سپلیمنٹری ووٹر لسٹ: ضلع مجسٹریٹس کو احتیاط برتنے کی ہدایت، پہلی فہرست کی اشاعت پیر کو متوقع
الیکشن کمیشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ مغربی بنگال میں پہلی ضمنی ووٹر لسٹ کل بروز پیر شائع ہونے کا امکان ہے۔
Published : March 22, 2026 at 1:23 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال حکومت نے پیر (23 مارچ) کو پہلی سپلیمنٹری ووٹر لسٹ کی اشاعت کے دوران امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تمام ضلع مجسٹریٹس کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ایک بیان میں نبنا میں محکمہ داخلہ اور پہاڑی امور نے ان پر زور دیا کہ وہ مناسب احتیاطی اقدامات کریں، کیونکہ ضمنی فہرست پیر کی شام کو جاری ہونے کی امید ہے۔
ضلع مجسٹریٹس کو بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ "مذکورہ بالا اشاعت کے پیش نظر، مجھے آپ سے درخواست کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ ممکنہ اجتماعات پر ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں، حساس مقامات پر سخت نگرانی رکھیں، اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے دیگر اقدامات کریں۔ انفراسٹرکچرز کی حفاظت کے لیے بھی بندوبست کیا جانا چاہیے۔"
یہ ہدایت ریاستی حکومت کے سینئر اسپیشل سکریٹری نے جاری کی ہے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ "مجھے آپ سے درخواست کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ متعلقہ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس/پولیس کمشنرز کو اس معاملے سے آگاہ کریں۔" خط کی کاپیاں ضروری کارروائی کے لیے ڈائرکٹر جنرل آف پولیس، انسپکٹر جنرل آف پولیس اور کولکاتا پولیس کمشنر کو بھیجی گئی ہیں۔ الیکشن کمیشن اتوار کی دوپہر کو ریاست بھر میں انتخاب سے متعلق مختلف کاموں کے لیے مرکزی فورسز کی تعیناتی پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک میٹنگ بھی طلب کرے گا۔
اجلاس میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے سکیورٹی فریم ورک اور سینٹرل فورس کی تعیناتی کے پلان کو حتمی شکل دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ میٹنگ تقریباً دو بجے ریاستی چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر میں ہوگی۔ ریاست کے خصوصی مبصر این کے مشرا، 'جوائنٹ فورس تعیناتی کمیٹی' کی اس میٹنگ میں موجود رہیں گے۔ اس میں ریاستی پولیس کے اعلیٰ افسران بھی موجود رہیں گے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل (قانونی) آنند کمار، سی آر پی ایف کے انسپکٹر جنرل (آئی جی) سلبھ ماتھر، اور محکمہ ٹریفک کے آئی جی گورو شرما بھی شرکت کریں گے۔
الیکشن کمیشن کے ایک اہلکار نے جمعہ کو کہا کہ مغربی بنگال میں پہلی ضمنی ووٹر لسٹ 23 مارچ کو جاری ہونے کی امید ہے۔ کمیشن کے اہلکار نے بتایا کہ پیر تک فہرست کو حتمی شکل دینے کے بعد، ریاست بھر میں تقریباً 80,000 پولنگ بوتھوں پر اپ ڈیٹ شدہ ووٹر لسٹ کو آویزاں کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔
ضمنی فہرست کا اجرا اہم ہے کیونکہ اس میں ان ووٹروں کے نام شامل کیے جانے کا امکان ہے جن کی درخواستوں کو 28 فروری کو حتمی ووٹر لسٹ جاری ہونے کے بعد "انڈر سکروٹنی" کے طور پر نشان زد کیا گیا تھا۔ انتخابی اہلکار کے مطابق، ابتدائی طور پر 60 لاکھ سے زائد ناموں کو "جانچ کے دائرے" میں رکھا گیا تھا۔ ان میں سے، جمعہ کی سہ پہر تک 2.7 ملین سے زیادہ معاملات حل ہو چکے تھے۔ مغربی بنگال میں انتخابات دو مرحلوں میں 23 اور 29 اپریل کو ہوں گے اور ووٹوں کی گنتی چار مئی کو ہوگی۔
مزید پڑھیں:
