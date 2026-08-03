پاکستانی ہینڈلرز کا مبینہ جاسوسی نیٹ ورک بے نقاب، خاتون کو ہنی ٹریپ اور جاسوسی کے لیے استعمال کرنے کی سازش
تحقیقات کے مطابق مشتبہ دہشت گرد حمیم منڈل اور ارپیتا سرکار نے انکرپٹڈ ایپس اور سم کارڈز کے ذریعے پاکستانی ہینڈلرز سے رابطہ کیا۔
Published : August 3, 2026 at 11:50 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) پاکستان میں موجود مبینہ ہینڈلرز کی اس سازش کی تحقیقات کر رہی ہے، جس کے تحت گرفتار خاتون کو جاسوسی اور ہنی ٹریپ نیٹ ورک قائم کرنے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔
ایس ٹی ایف کے مطابق، مشتبہ دہشت گرد کارکن محمد حمیم منڈل اور اس کی مبینہ ساتھی ارپیتا سرکار پاکستان میں موجود ہینڈلرز سے ایسے انکرپٹڈ میسجنگ ایپلی کیشنز کے ذریعے رابطے میں تھے، جنہیں استعمال کرنے کے لیے موبائل سم کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ایک سینئر افسر نے بتایا کہ تفتیش میں رابطوں کے ذرائع، ملزمان سے منسلک افراد اور اس امکان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ آیا مزید افراد کو بھی اسی نوعیت کی سرگرمیوں کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔
محمد حمیم منڈل کو جمعہ کے روز ضلع پوربا بردھمان سے گرفتار کرکے کولکاتا منتقل کیا گیا، جہاں اس سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ ایس ٹی ایف نے اس کی مبینہ ساتھی اور گرل فرینڈ ارپیتا سرکار کو بھی گرفتار کیا ہے۔ تفتیشی ادارے کا دعویٰ ہے کہ دونوں نے مبینہ طور پر مغربی بنگال کے ایک وزیرِ مملکت کے بیٹے کو ہنی ٹریپ میں پھنسا کر اغوا کرنے اور اس کے اہلِ خانہ سے بھاری رقم بطور کفارہ وصول کرنے کی سازش تیار کی تھی۔
ایس ٹی ایف کے ایک سینئر افسر کے مطابق، یہ مبینہ منصوبہ پاکستان میں موجود ایسے ہینڈلرز کی ہدایت پر بنایا گیا تھا جن کے روابط شاہ زیب بھٹی گینگ سے بتائے جاتے ہیں۔ دورانِ تفتیش میں کئی مشتبہ ہینڈلرز کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ تحقیقات کے دوران رانا، عزیر، عابد جٹ اور حماد جیسے نام سامنے آئے ہیں، جن کے پاکستان میں موجود آپریٹروں سے روابط ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تفتیش کار یہ بھی جانچ رہے ہیں کہ ملزمان نے دو مختلف انکرپٹڈ میسجنگ پلیٹ فارمز کا استعمال کیا۔
افسر کے مطابق یہ ایپس فون نمبر ظاہر کیے بغیر رابطے کی سہولت دیتی ہیں اور ان کا ڈیٹا کسی مخصوص سرور پر محفوظ نہیں ہوتا، جس کے باعث ان کی نگرانی اور سراغ لگانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ارپیتا سرکار جھارکھنڈ کے ضلع صاحب گنج کے علاقے برہروا کی رہائشی ہے اور ایک متوسط طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے والد کریانہ کی دکان چلاتے ہیں جبکہ والدہ، جو آنگن واڑی کارکن تھیں، پانچ سال قبل انتقال کر چکی ہیں۔
ایس ٹی ایف کے مطابق، ارپیتا سوشل میڈیا پر کافی سرگرم تھی اور سوشل میڈیا انفلوئنسر بننے کی خواہش رکھتی تھی۔ اسے ماڈلنگ اور موٹر سائیکل چلانے کا بھی شوق تھا اور وہ اکثر اپنی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کرتی تھی۔
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تفتیش کاروں کو شبہ ہے کہ محمد حمیم منڈل اور اس کے مبینہ پاکستانی ہینڈلرز نے ارپیتا کی سوشل میڈیا موجودگی کو مختلف افراد سے رابطے قائم کرنے کے لیے استعمال کیا، جبکہ اسے صرف ہنی ٹریپ تک محدود رکھنے کے بجائے ایک وسیع مبینہ جاسوسی نیٹ ورک کا حصہ بنانے کی بھی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔