بنگال: بھنگر دھماکہ کیس، ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے شوکت ملا کے گھرپر این آئی اے کا چھاپہ
بھنگر کے بامونیا گاؤں میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔
By PTI
Published : June 4, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : June 4, 2026 at 10:16 AM IST
کولکاتہ: نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی نے جمعرات کو جنوبی 24 پرگنہ ضلع میں ٹی ایم سی کے سابق ایم ایل اے شوکت ملا کی رہائش گاہ کی تلاشی لی۔ حکام کے مطابق، حال ہی میں ختم ہونے والے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سے قبل بھنگر میں بم دھماکے کی تحقیقات کے سلسلے میں یہ تلاشی لی گئی۔
این آئی اے کی ایک ٹیم، سینٹرل آرمڈ پولیس فورس (سی اے پی ایف) کے اہلکاروں کے ساتھ صبح کے وقت بھنگر علاقے میں موکھالی میں ملا کی رہائش گاہ پر پہنچی اور بڑے پیمانے پر تلاشی لی۔
ذرائع نے بتایا کہ تقریباً 10 گاڑیاں اس آپریشن کا حصہ تھیں، انہوں نے مزید کہا کہ این آئی اے کی ٹیموں نے بامونیا گاؤں کے کئی گھروں کا بھی دورہ کیا، جہاں دھماکہ ہوا تھا۔
ایک اہلکار کے مطابق جب ایجنسی کی ٹیم پہنچی تو ملا رہائش گاہ پر موجود نہیں تھے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ شوکت ملا کے بیٹے عمران ملا کو تفتیش کاروں نے احاطے میں لایا تھا اور وہ تلاشی کے دوران این آئی اے ٹیم کے ساتھ تھا۔
یہ تلاشیاں ایجنسی کی تحقیقات سے منسلک ہیں۔ واضح رہے بھنگر کے بامونیا گاؤں میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد انڈین سیکولر فرنٹ (آئی ایس ایف) نے اس معاملے کی این آئی اے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔
19 مارچ کو مغربی بنگال کے جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے دکشن بامونیا گاؤں میں جہاں مبینہ طور پر بم بنائے جا رہے تھے ایک کروڈ بم دھماکے میں ایک شخص کی موت ہو گئی، اور تین دیگر شدید زخمی ہو گئے۔
ایجنسی نے آپریشن کے ایک حصے کے طور پر شوکت ملا کے دفتر کی تلاشی بھی لی۔ شوکت ملا کی اہلیہ اور بیٹی رہائش گاہ پر پہنچ گئیں جبکہ تلاشی کا عمل جاری رہا۔
حکام نے بتایا کہ تفتیش کار دستاویزات کی جانچ کر رہے ہیں اور دھماکے کے کیس سے متعلق معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔
علاقے کے اندر اور اطراف میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کیے گئے تھے، رہائش گاہ کے باہر مقامی پولیس تعینات تھی۔
این آئی اے نے پہلے دھماکے کی تحقیقات اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اس کیس کے سلسلے میں ٹی ایم سی لیڈر واحد الاسلام سمیت کئی لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔
وحید الاسلام کے گھر کی تلاشی لی گئی جبکہ تفتیش کاروں نے ان افراد کے گھروں کا بھی دورہ کیا جنہوں نے دھماکے کے بعد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا تھا۔
انہوں نے مزید کہا کہ "اس کا مقصد شواہد اکٹھا کرنا اور جاری تحقیقات سے منسلک معلومات کی تصدیق کرنا ہے۔"
شوکت ملا نے 2016 اور 2021 میں انتخابات جیت کر کیننگ پوربا اسمبلی حلقہ کی نمائندگی کی۔ حال ہی میں مغربی بنگال حکومت نے ان کا سیکورٹی کور واپس لے لیا تھا۔
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