بنگال حکومت نے وقف املاک کے ریکارڈ کو سنٹرل پورٹل پر اپ لوڈ کرنا شروع کر دیا
Published : November 28, 2025 at 8:56 PM IST
کولکاتہ: مغربی بنگال کے اقلیتی امور اور مدرسہ تعلیم کے محکمے نے تمام ضلع مجسٹریٹوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ وقف املاک کی تفصیلات مرکزی پورٹل پر اپ لوڈ کرنا شروع کریں۔ عہدیداروں نے اس مہم کو مرکزی حکومت کی طرف سے مقرر کردہ آخری تاریخ کے اندر لاگو کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، ایک اعلیٰ ذرائع نے جمعہ کو بتایا۔
ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت نے ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ 6 دسمبر تک تمام "غیر متنازعہ" وقف املاک کے بارے میں معلومات اپ لوڈ کریں، جس سے ریاستی انتظامیہ کو فوری طور پر ڈیٹا انٹری کا عمل شروع کرنے کی ترغیب دی جائے۔
اہلکار نے کہا ضلعی مجسٹریٹس کو بھیجے گئے خط میں چار بنیادی ہدایات ہیں۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ائمہ، مؤذن (مساجد میں پانچ وقت کی نماز کے لیے اذان) اور مدارس کے اساتذہ کے ساتھ میٹنگ کریں اور انہیں اپ لوڈ کرنے کے عمل کی وضاحت کریں،۔
انہوں نے کہا کہ ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پورٹل پر صرف غیر متنازعہ جائیدادوں کا اندراج کریں۔ عہدیدار نے کہا کہ "تمام اضلاع سے کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں تکنیکی مدد کی ضرورت ہو وہاں سہولتی مراکز قائم کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اضلاع سے کہا گیا ہے کہ وہ بلا تاخیر کام کو یقینی بنائیں۔
اس سال کے شروع میں مرکزی حکومت نے وقف ایکٹ 1995 کی کئی دفعات میں ترمیم کی تھی۔ اگرچہ ان میں سے کچھ ترامیم ابھی تک سپریم کورٹ میں زیر التواء ہیں، ریاستی حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے نشاندہی کی کہ مرکزی حکومت کی مجوزہ تبدیلیوں کے نفاذ پر کوئی روک نہیں ہے۔اس کا مطلب ہے کہ ریاست کو دی گئی آخری تاریخ کے اندر ہدایت کی تعمیل کرنی ہوگی۔
انہوں نے وضاحت کی کہ ترمیم شدہ قواعد کے تحت، مغربی بنگال میں 8,063 وقف املاک کے متوالوں (وقف کے نگراں) کو 6 دسمبر تک امید پورٹل پر اپنی مکمل جائیداد کی تفصیلات کا اندراج کرنا ہوگا۔