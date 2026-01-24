مغربی بنگال میں ووٹر فہرست کی اشاعت پر الیکشن کمیشن کو دشواری، سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن پر غیر یقینی صورتحال
شائع کی جانے والی فہرست میں اعداد و شمار میں تضاد اور غیر میپ شدہ 1.26 کروڑ ووٹرز کے ناموں کو شامل کیا جائے گا۔
Published : January 24, 2026 at 3:41 PM IST
کولکاتا: الیکشن کمیشن آف انڈیا کو سپریم کورٹ کی اس ہدایت پر عمل درآمد میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس کے تحت ڈیٹا میں تضاد رکھنے والے ووٹروں اور ’’ان میپڈ‘‘ ووٹروں کی فہرست ہفتہ تک عوامی طور پر آویزاں کرنا لازم قرار دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل اوز) کو درکار سافٹ ویئر بروقت فراہم نہ کیے جانے کے باعث یہ عمل مقررہ وقت میں مکمل ہونا مشکل نظر آ رہا ہے۔
سپریم کورٹ نے 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کو ہدایت دی تھی کہ ’’منطقی تضادات‘‘ اور ’’ان میپڈ‘‘ ووٹروں کی فہرستیں پنچایت اور بلاک دفاتر میں نمایاں کی جائیں۔ تاہم مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ سافٹ ویئر جمعہ کی رات تک موصول نہیں ہوا۔
اہلکار کے مطابق، “اگر آخری وقت میں بھی سافٹ ویئر مل جائے تو اتنی بڑی مقدار میں ڈیٹا کو ڈاؤن لوڈ کرنا، پرنٹ کرنا اور چند گھنٹوں میں آویزاں کرنا عملی طور پر ناممکن ہوگا۔”
حکام کے مطابق تقریباً 1.26 کروڑ ووٹروں کے نام اس فہرست میں شامل ہیں، جن میں ڈیٹا کی خامیاں یا 2002 کے ووٹر ریکارڈ سے عدم مطابقت پائی گئی ہے۔ مزید یہ کہ تین لاکھ سے زائد ’’ان میپڈ‘‘ ووٹروں نے نوٹس ملنے کے باوجود سماعت میں شرکت نہیں کی، جن میں سے تقریباً 10 فیصد بالکل پیش نہیں ہوئے۔
خصوصی جامع نظرثانی (ایس آئی آر) کے عمل کو تیز کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے 294 اضافی سینئر مائیکرو آبزرورز کی تقرری کا فیصلہ کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور زیر التوا معاملات کو جلد نمٹانا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر ریاستوں میں مزید 22 رول آبزرورز تعینات کر دیے
سماعتوں کا عمل 7 فروری تک مکمل ہونا ہے، جبکہ حتمی ووٹر فہرست 14 فروری کو جاری کی جانی ہے، تاہم الیکشن کمیشن نے عندیہ دیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اس مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔