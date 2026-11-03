بنگال میں بی جے پی ایم ایل اے پر پارٹی کارکنوں کا حملہ، ایم ایل اے اسپتال میں داخل
ڈیبرا سے بی جے پی ایم ایل اے شبھاشیش اوم پر مبینہ طور پر زبردستی وصولی (Extortion) کو لے کر حملہ کیا گیا۔
Published : November 3, 2026 at 10:28 AM IST
ڈیبرا، ویسٹ بنگال: ریاست مغربی بنگال کے ڈیبرا اسمبلی حلقہ سے بی جے پی ایم ایل اے (MLA) شبھاشیش اوم پر ان کی اپنی ہی پارٹی کے کارکنوں نے مبینہ طور پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ مبینہ زبردستی وصولی سے شروع ہوا۔
ڈیبرا سے بی جے پی ایم ایل اے شبھاشیش اوم پر مبینہ طور پر زبردستی وصولی کو لے کر حملہ کیا گیا۔ الزام ہے کہ ان پر ان کی ہی پارٹی کے کچھ اراکین نے حملہ کیا۔ زخمی ایم ایل اے کو ڈیبرا سپر اسپیشلٹی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
#WATCH | Midnapore, West Bengal: A clash broke out between two factions of the BJP in Debra, Paschim Medinipur district, over the distribution of forms. Debra MLA Shubhasish Om was allegedly assaulted during the clash and sustained injuries. He has been taken to Midnapore Medical College and Hospital for treatment. (02.11)— ANI (@ANI) November 2, 2026
'اگر پارٹی اور کارکنوں کے خلاف شکایات ہیں، تو'.....
اس واقعے میں بی جے پی کے گھاٹل آرگنائزیشنل ڈسٹرکٹ کے صدر تنمے داس کے حامیوں پر الزامات لگ رہے ہیں۔ ڈیبرا سپر اسپیشلٹی اسپتال میں ایم ایل اے سے ملاقات کے بعد تنمے داس نے کہا، 'مجھے ایسے کسی واقعے کا علم نہیں ہے۔ اسپتال جا کر میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک ہیں۔' تاہم انہوں نے مزید کہا کہ 'اگر پارٹی اور کارکنوں کے خلاف شکایات ہیں، تو انہیں پبلک میں لانے کے بجائے اندرونی طور پر بات کرنا زیادہ بہتر ہے۔'
پولیس اسٹیشن کے باہر شرپسندوں کے گروپ نے حملہ کیا
بی جے پی ذرائع کے مطابق، ڈیبرا کے ایم ایل اے پیر کو کچھ کام کا جائزہ لینے کے لیے ایک سرکاری دفتر گئے تھے۔ وہاں انہیں کئی شکایات کے بارے میں معلوم ہوا اور اس کے بعد وہ معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ پولیس اسٹیشن کے باہر شرپسندوں کے ایک گروپ نے انہیں مبینہ طور پر گھیر لیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ ایم ایل اے کے گروپ کا دعویٰ ہے کہ حملہ آور تمام گھاٹل بی جے پی لیڈر تنمے داس کے حامی ہیں۔ اس کے بعد مخالف گروپ کے بی جے پی کارکنان بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گئے، جس سے تصادم کی صورتحال پیدا ہو گئی۔
#WATCH | Midnapore, West Bengal: District Executive Member, BJP, Ghatal Organizational District, Somen Mishra "An incident has occurred involving Debra MLA Shubhasish Om. It is an unfortunate event—something that should not have happened. He was attacked at Bali Chowk, where a meeting was taking place. Some individuals attacked him during the meeting. He has been admitted to the hospital; his condition is currently stable, but he remains under medical observation. The trouble stemmed from a fair (mela) being organized in the area. Certain individuals devised a scheme to exploit the event for financial gain—essentially, to extort money. The MLA’s intention was for the entire community of Bali Chowk to be involved in organizing the fair, but some local extortionists opposed this. They were attempting to seize control of the fair to facilitate their extortion activities. The MLA was speaking out against this when he was attacked..." (02.11)— ANI (@ANI) November 2, 2026
پولیس نے بیچ بچاؤ کر کے حالات کو قابو میں کیا۔ اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ ایم ایل اے جن پر پولیس اسٹیشن کے باہر حملہ ہوا تھا، انہیں پہلے ڈیبرا اسپتال لے جایا گیا لیکن، ان کی حالت بگڑنے پر انہیں مدنا پور سپر اسپیشلٹی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
ہماری لڑائی زبردستی وصولی کے خلاف
ایم ایل اے نے کہا، 'ہماری پارٹی کے کچھ ورکرز ایک جھگڑے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف شکایت درج کرانے پولیس اسٹیشن گئے تھے۔ میں وہاں معاملہ سلجھانے میں مدد کرنے گیا تھا، کیونکہ ہم سب ایک ہی پارٹی کے بینر تلے کام کرتے ہیں۔ اس وقت ان میں سے کچھ لوگ میرے خلاف ہو گئے۔ وہ ہماری ہی پارٹی کے ممبر ہیں۔ اصل میں ہماری لڑائی زبردستی وصولی کے خلاف ہے۔'
زبردستی وصولی کی کچھ علاقوں سے شکایات ملی
اس دوران بی جے پی کے گھاٹل ڈسٹرکٹ صدر تنمے داس نے کہا، 'مجھے اس معاملے کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں اور معلومات اکٹھی کرنے کے بعد ہی میں کچھ کہہ پاؤں گا۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ زبردستی وصولی کہاں ہوئی ہوگی۔ کچھ علاقوں سے شکایات ملی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پارٹی کا کوئی ممبر اس میں ملوث ہے یا نہیں۔'
اسپتال میں مجھ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی
دوسری طرف گھاٹل بی جے پی یوتھ ونگ (یووا مورچہ) کے نائب صدر پرہلاد چکرورتی نے کہا، 'یہ واقعہ بی جے پی ڈسٹرکٹ صدر اور ان کے حامیوں نے کروایا تھا۔ انہوں نے اسپتال میں مجھ پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے پورے معاملے کی رپورٹ اعلیٰ حکام (Higher Authorities) کو بھیج دی ہے۔'