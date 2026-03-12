مغربی بنگال اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں ہونے کا امکان
عہدیدار نے کہا کہ الیکشن کے دوران مغربی بنگال میں امن و امان الیکشن کمیشن کے لیے ایک بڑی تشویش بنی ہوئی ہے۔
Published : March 12, 2026 at 1:33 PM IST
کولکاتا: ریاست مغربی بنگال میں آئندہ اسمبلی انتخابات غالباً دو مرحلوں میں منعقد کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ایک سینئر عہدیدار نے جمعرات کو بتایا کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ نئی دہلی میں الیکشن کمیشن کے دفتر میں ہونے والی مزید مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔
عہدیدار کے مطابق مغربی بنگال کی 294 اسمبلی نشستوں کے لیے انتخابات اگلے ماہ سے دو مرحلوں میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کولکاتا میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے ساتھ منعقدہ اجلاس کے دوران ریاست کی بیشتر سیاسی جماعتوں نے، حکمراں جماعت کے علاوہ، ایک یا دو مرحلوں میں انتخابات کرانے کی تجویز پیش کی۔
ان کا کہنا تھا کہ سکیورٹی فورسز کے حکام نے بھی اسی طرح کی سفارشات دی ہیں۔ حکام کے مطابق دو مرحلوں میں انتخابات کرانے سے پولنگ کے دوران تشدد کے واقعات کو قابو میں رکھنے میں مدد مل سکتی ہے کیونکہ شرپسند عناصر کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے منتقل ہو کر ہنگامہ آرائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ ماضی میں بعض بڑی ریاستوں میں ایک ہی مرحلے میں انتخابات کرائے جا چکے ہیں، جیسے کہ مہاراشٹرا میں 2024 میں 288 نشستوں پر مشتمل اسمبلی انتخابات ایک ہی مرحلے میں ہوئے تھے، لیکن اس بار مغربی بنگال میں ایسا ہونے کا امکان کم ہے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات کے دوران ریاست میں امن و امان برقرار رکھنا ایک اہم مسئلہ ہے، تاہم ریاستی حکومت کے سینئر حکام نے کمیشن کو یقین دہانی کرائی ہے کہ قبل از انتخابات اور بعد از انتخابات سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے۔