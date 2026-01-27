ETV Bharat / state

لکھنؤ میں بیوٹیشن کا اغوا، والد کی شکایت پر نوجوان کے خلاف ایف آئی آر درج

یہ واقعہ اندرا نگر تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔ لڑکی 25 جنوری کو گھر سے بیوٹی پارلر جانے کے لیے نکلی تھی۔

لکھنؤ میں بیوٹیشن کا اغوا، والد کی شکایت پر نوجوان کے خلاف ایف آئی آر درج
لکھنؤ میں بیوٹیشن کا اغوا، والد کی شکایت پر نوجوان کے خلاف ایف آئی آر درج (Representational Image : IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 27, 2026 at 5:28 PM IST

لکھنؤ: اندرا نگر تھانہ علاقے میں اغوا کا ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے، جہاں بیوٹی پارلر جانے کے لیے گھر سے نکلی ایک نوجوان خاتون کے اغوا کی واردات سامنے آئی ہے۔ لڑکی کے والد کا الزام ہے کہ ایک نوجوان نے ان کی بیٹی کو دھمکیاں دے کر اغوا کر لیا۔ ملزم پہلے بھی اس پر حملہ کر چکا ہے اور اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے کر اکثر ہراساں کرتا رہا ہے۔ شکایت کی بنیاد پر پولیس نے اغوا کا مقدمہ درج کر کے ملزم اور نوجوان کی تلاش شروع کر دی ہے۔

اندرا نگر کے انسپکٹر سنیل کمار تیواری کے مطابق تھانہ علاقہ میں رہنے والے ایک شخص نے اپنی بیٹی کے اغوا کی اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی منشی پلیا میں واقع بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھی۔ 25 جنوری کو وہ صبح 11 بجے کے قریب گھر سے بیوٹی پارلر جانے کے لیے نکلی لیکن رات 8 بجے تک واپس نہیں آئی۔ پارلر کے مالک سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس نے کام کے لیے اطلاع نہیں دی تھی۔ اس کے بعد بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی ایک اور نوجوان خاتون نے سلیم نامی شخص کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔

اندرا نگر کے انسپکٹر سنیل کمار تیواری نے کہا کہ خاندان کو سلیم نامی نوجوان پر اسے اغوا کرنے کا شبہ ہے۔ شکایت کے مطابق، ملزم اکثر لڑکی کا پیچھا کرتا تھا اور بار بار اس پر حملہ کرتا تھا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتا تھا۔ شکایت کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ لڑکی اور ملزم دونوں کے موبائل فون بند ہیں۔ نگرانی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ان کے مقامات کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ بچی کو جلد بازیاب کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔

