نفرت پھیلانے والی فرقہ وارانہ طاقتوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی: ممتا بنرجی
ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگال کی مٹی اتحاد کی ہے۔ اس نے کبھی تفرقہ انگیز عناصر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔
Published : December 6, 2025 at 3:38 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے ہفتہ کے روز ریاست کے عوام کو مضبوط پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ نفرت پھیلانے والی فرقہ پرست قوتوں کے خلاف لڑائی جاری رہے گی، اور ان کی حکومت آئینِ ہند کے اصولوں اور اقدار کے تحفظ و استحکام کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ ترنمول کانگریس ہر سال 6 دسمبر کو "سَمہتی دیوس" (یومِ یکجہتی) کے طور پر مناتی ہے۔ یہ دن ایودھیا میں 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس کا مقصد بھائی چارے، امن اور سماجی ہم آہنگی کا پیغام عام کرنا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے سماجی پلیٹ فارم ایکس پر لکھاکہ "اتحاد ہی طاقت ہے۔ سب کو 'یومِ یکجہتی' کی دلی مبارکباد۔ بنگال کی مٹی یکجہتی کی مٹی ہے، یہ رابندرناتھ، نظیرل، رام کرشن اور سوامی ویویکانند کی مٹی ہے۔ اس مٹی نے کبھی بھی نفرت کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی جھکائے گی۔" ان کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب معطل شدہ ٹی ایم سی ایم ایل اے ہمایوں کبیر نے مرشد آباد کے بیلڈانگا میں ایک ایسی مسجد کی سنگِ بنیاد رکھنے کا اعلان کیا تھا جو ڈیزائن کے لحاظ سے بابری مسجد سے مشابہ ہو گی۔ یہ تقریب بھی 6 دسمبر کو ہی طے کی گئی تھی۔
ممتا بنرجی نے مزید کہاکہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین اور بدھ… بنگال میں ہم سب شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ ہم اپنی خوشیاں ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کا حق ہے، مگر تہوار سب کے ہوتے ہیں۔" انہوں نے واضح کیا کہ ان کی حکومت اُن تمام عناصر کے خلاف لڑتی رہے گی جو فرقہ واریت کو ہوا دے کر ملک کو کمزور کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ "ہم اُن تباہ کن قوتوں کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جو سماج میں نفرت کی آگ لگا رہی ہیں۔ ہم ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے آئینی اصولوں اور اقدار کے تحفظ کے لیے ہمیشہ پرعزم رہیں گے، یہی ہماری جمہوریت کی رہنما روشنی ہے۔" بابا صاحب امبیڈکر کی برسی کے موقع پر وزیر اعلیٰ نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ "ڈاکٹر امبیڈکر کے مہاپرینروان دیوس پر میرا دلی سلام۔ یہ ہماری فخر کی بات ہے کہ وہ بنگال کی قانون ساز اسمبلی سے آئین ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ بنگال نے ان کی عظیم خدمات میں تاریخی کردار ادا کیا۔"
ممتا بنرجی آج کولکاتا میں گاندھی جی کے مجسمے کے سامنے ہونے والے مرکزی پروگرام میں شرکت کریں گی، جہاں مختلف مذاہب کے رہنما بھی شریک ہوں گے، تاکہ یکجہتی اور ہم آہنگی کا پیغام مزید مضبوط ہو۔