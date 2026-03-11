اکھلیش یادو کی قیادت میں بنے گی سرکار، شیو پال یادو کا آولہ میں بیان
سماج وادی پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری شیو پال یادو نے آولہ قصبے میں ایک پرائیویٹ اسکول کے افتتاحی پروگرام کے دوران یہ دعویٰ کیا۔
Published : March 11, 2026 at 8:49 AM IST
بریلی: سماج وادی پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری شیو پال یادو نے، جو آولہ قصبے میں ایک پرائیویٹ اسکول کے افتتاح میں شرکت کی، انہوں نے 2027 کے اسمبلی انتخابات کو لے کر ایک جرات مندانہ دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور 2027 میں اکھلیش یادو کی قیادت میں اتر پردیش میں سماج وادی پارٹی کی حکومت بنے گی۔ افتتاح کے دوران انہوں نے اشوک نگر کالونی میں ہیریٹیج اسکول کا افتتاح کیا۔
مہمان خصوصی کی حیثیت سے شیو پال یادو نے فیتہ کاٹ کر اسکول کا افتتاح کیا اور اجتماع سے خطاب کیا۔ اس تقریب کا اہتمام رام نگر بلاک چیف وجیندر سنگھ یادو نے کیا تھا، جنہوں نے آولہ قصبے میں ہیریٹیج اسکول بنایا تھا۔ اس تقریب میں سماج وادی پارٹی کے کارکنوں اور مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اس موقع پر شیو پال یادو نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کی عوام موجودہ حکومت سے مایوس ہیں۔ انہوں نے ریاستی حکومت کے بجٹ پر بھی سوال اٹھایا۔ شیو پال یادو نے کہا کہ اتر پردیش حکومت نے تقریباً 40,000 کروڑ روپے کے بجٹ کا اعلان کیا ہے، لیکن حکومت اس کا مکمل استعمال نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت بجٹ کا تقریباً 40 فیصد خرچ کرنے کے قابل ہے۔ بجٹ کا بڑا حصہ خرچ نہیں ہوا اور اس کا بڑا حصہ کرپشن کی نذر ہو گیا۔
شیو پال یادو نے کہا کہ عوام بی جے پی کی غلط پالیسیوں سے تنگ آچکی ہیں۔ سماج وادی پارٹی 2027 کے اسمبلی انتخابات میں بریلی کی تمام سیٹیں جیت لے گی، اور ریاست میں اکھلیش یادو کی قیادت میں حکومت بنے گی۔ اس تقریب میں سابق ایم ایل اے پنڈت رادھے کرشنا شرما، سابق ایم پی ویرپال سنگھ یادو، سہسوان ایم ایل اے برجیش یادو، شوبھلیش یادو، امت راج سنگھ، اروند یادو، سابق بلاک چیف وجیندر سنگھ یادو، وید موریہ، مشکور خان، اور ستیندر یادو سمیت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔