ایران اسرائیل جنگ نے بہار میں چوڑیوں کی کھنک کو کر دیا مدھم، مظفر پور کے لہٹھی بازار کی حالت کے بارے میں جانیں
ایران-اسرائیل کشیدگی نے مظفر پور کی 90 سال پرانی لہٹھی صنعت کو بحران میں ڈال دیا ہے۔ وویک کمار کی رپورٹ۔
Published : May 12, 2026 at 5:11 PM IST
مظفر پور، بہار: ریاست بہار کے مظفر پور کا اسلام پور لہٹھی بازار جو کبھی رات کو بھی سرگرمیوں سے بھرا رہتا تھا، اب دن میں بھی سنسان ہے۔ اسلام پور کا علاقہ صرف ایک بازار نہیں ہے بلکہ تقریباً 90 سال کے ورثے اور فن کا ایک متحرک مرکز ہے۔ ملک کے سب سے بڑے لہٹھی (لاکھ چوڑی) کے مرکز کے طور پر مشہور، اس بازار کی آواز سمندر کے پار جنگ کی وجہ سے مدھم ہوتی جا رہی ہے۔
لہٹھی کا کاروبار بحران کا شکار
یہاں 250 سے زیادہ دکانیں قطار میں کھڑی ہیں، جو روایتی ڈیزائن سے لے کر جدید "چارجنگ لہٹھی " (جو روشنی میں چمکتی ہیں) تک وسیع پیمانے پر مصنوعات پیش کرتی ہیں۔ قدرتی لکیر سے تیار کی گئی یہ چوڑیاں اپنی چمک دمک، طاقت اور دلکش ڈیزائن کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بازار نہ صرف بہار میں بلکہ پورے ملک کے گاہکوں کے لیے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جو ہر سال شادی کے موسم میں کروڑوں روپے کا کاروبار کرتا ہے۔
ایران-اسرائیل کشیدگی کا اثر
بازار میں اس ہلچل کا فقدان ہے جس کی شادیوں کے سیزن کے آغاز کے ساتھ توقع کی جا رہی تھی۔ دکانوں پر گاہکوں کا ہجوم ہے، اور کاریگروں نے خود کو کام کے بغیر پایا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی ہے، جس نے اس روایتی صنعت کی ریڑھ کی ہڈی والے خام مال کی سپلائی کو متاثر کیا ہے۔ رکے ہوئے کاروبار نے لاکھ کے تاجروں میں خاصی پریشانی پیدا کردی ہے۔
"جو خام مال پہلے بیرون ملک سے آتا تھا وہ اب وقت پر نہیں پہنچ رہا ہے۔ جس کی وجہ سے مارکیٹ میں قلت ہے اور قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ شادیوں کا سیزن ہونے کے باوجود گاہک پہلے کی طرح خریداری نہیں کر رہے۔" - محمد مبارک، لہٹھی دکاندار
سپلائی چین متاثر
تاجروں کے مطابق لاٹھی بنانے میں استعمال ہونے والے بہت سے ضروری سامان، جیسے درآمد شدہ پتھر، چمکدار، چمکانے والے کیمیکلز اور دیگر آرائشی مواد خلیجی ممالک کے راستے بھارت پہنچتے ہیں۔ دبئی ان اشیا کا ایک بڑا تجارتی مرکز ہے، جہاں سے یہ سامان ملک کے مختلف حصوں میں سپلائی کیا جاتا ہے۔ موجودہ بین الاقوامی کشیدگی کی وجہ سے سپلائی چین متاثر ہوا ہے جس کے نتیجے میں دستیابی میں کمی اور قیمتوں میں 25 سے 30 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
روایتی اور محنتی کام
لہٹھی یا لاکھ چوڑیاں بنانا ایک روایتی اور محنت طلب کام ہے جو مکمل طور پر کاریگروں کی مہارت پر منحصر ہے۔ عمل میں کئی مراحل شامل ہیں۔ ذیل میں مزید جانیں کہ لہٹھی چوڑیاں کیسے بنتی ہیں۔
لاکھ کی تیاری: لاکھ ایک قدرتی رال ہے جو درختوں پر پائے جانے والے کیڑوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اسے صاف اور گرم کیا جاتا ہے، یہ نرم اور لچکدار بناتا ہے۔
رنگ کاری: گرم لاکھ میں مطلوبہ رنگ شامل کیے جاتے ہیں۔ آج کل کیمیکل رنگوں کے علاوہ روایتی رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔
شکل دینا: نرم شدہ لاکھ کو لوہے کی سلاخ (مولڈ) پر لپیٹ دیا جاتا ہے، سلنڈر کی طرح پھیلایا جاتا ہے، اور چوڑی کی شکل دی جاتی ہے۔
ڈیزائن اور سجاوٹ: یہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ چوڑیوں پر پتھر، موتی، چمک، آئینے اور دیگر آرائشی عناصر لگائے جاتے ہیں، جس سے ان کی پرکشش شکل میں اضافہ ہوتا ہے۔
فنشنگ اور پالش کرنا: آخر میں، چوڑیوں کو خاص کیمیکلز سے پالش کیا جاتا ہے، جس سے وہ چمکتے ہیں اور انہیں پائیدار بناتے ہیں۔ یہ سارا عمل ہاتھ سے کیا جاتا ہے، اور ایک کاریگر کو اس فن میں مہارت حاصل کرنے میں برسوں لگتے ہیں۔ لاکھ کی صنعت مکمل طور پر مقامی اور بیرونی سامان پر انحصار کرتی ہے۔ اس کی کچی اور آرائشی اشیاء مختلف جگہوں سے آتی ہیں۔
خام لاکھ: جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ اور مغربی بنگال کے جنگلات سے
پتھر اور چمک: چین اور خلیجی ممالک سے
فنشنگ کیمیکل: دبئی کے ذریعے درآمد کیا گیا۔
ڈیزائنر اشیاء: جے پور اور کولکتہ کے تھوک بازاروں سے
ضروری مواد ہندوستان نہیں آرہا ہے: ان میں سے بہت سے سامان پہلے خلیجی ممالک سے آتے ہیں اور پھر ہندوستان بھیجے جاتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال نے اس پوری سپلائی چین کو درہم برہم کر دیا ہے۔ لاٹھی کاریگر محمد لال بتاتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں کشیدگی کی وجہ سے ضروری سامان بھارت نہیں پہنچ پا رہا ہے۔
"لاگتیں بڑھ گئی ہیں، اور کام مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ 200 سے زیادہ کاریگروں نے کام کرنا کم یا چھوڑ دیا ہے۔ میں 40 سال سے اس کاروبار میں ہوں، لیکن میں نے ایسا وقت پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلے ہم شادیوں میں دن رات کام کرتے تھے، لیکن اب ہمیں آرڈر نہیں مل رہے ہیں۔" ١ - محمد لال، لاٹھی کاریگر
جنگ کا کاروبار متاثر
بابا لہتھی کے دکاندار محمد فیروز کہتے ہیں، "شادی کا سیزن شروع ہو گیا ہے، لیکن گاہک نہیں آرہے ہیں۔ جنگ نے براہ راست ہمارے کاروبار کو متاثر کیا ہے۔ خام مال مہنگا ہو گیا ہے، اور کاریگر بھی متاثر ہو رہے ہیں۔"
"پہلے، اس وقت دکان میں کھڑے ہونے کے لیے شاید ہی کوئی جگہ تھی، لیکن اب یہ خاموشی ہے۔ لہتھی کی قیمت میں 30 فیصد اضافہ ہوا ہے۔ ہم کچھ اجزاء بنگال اور جے پور سے منگواتے ہیں، لیکن وہ خلیجی ممالک کے راستے بھی آتے ہیں، اس لیے اس کا اثر پڑ رہا ہے۔" - محمد فیروز، بابا لہتھی دکاندار
ایک بار سیزن میں، 10 کروڑ روپے کا کاروبار
مظفر پور کی لاٹھی اب صرف ملک تک محدود نہیں رہی۔ امریکہ سمیت کئی ممالک میں اس کی مانگ ہے۔ تاہم اس سال بین الاقوامی حالات کی وجہ سے بیرون ملک سے بھی آرڈرز کم ہو رہے ہیں۔ دکانداروں کے مطابق اس سے قبل شادیوں کے سیزن میں ٹرن اوور 10 کروڑ روپے سے تجاوز کر جاتا تھا لیکن اس بار مارکیٹ کافی سست ہے۔
لہتھی کی ثقافتی اہمیت
لہتھی کی بہار اور شمالی ہندوستان میں بہت زیادہ ثقافتی اہمیت ہے۔ یہ دلہنوں کی زینت کا ایک اہم حصہ ہے لیکن اس بار بڑھتی ہوئی قیمتیں اور محدود دستیابی اس روایت کو متاثر کر رہی ہے۔
آبنائے ہرمز کھول دیا گیا
دریں اثنا، تسلی بخش خبر کے ساتھ، ایران نے ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ دریں اثنا، ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی معاہدے کا اعلان کیا اور کہا کہ وہ دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان پہلی ملاقات کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔