بنگلہ دیشی خاتون گرفتار، سعودی عرب میں ہندوستانی سے کی شادی، نیپال کے راستے بھارت میں ہوئی داخل
سرکل آفیسر نے بتایا، خاتون کے شوہر کے خلاف پناہ دینے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
Published : December 12, 2025 at 12:48 PM IST
امروہہ، اترپردیش: ضلع کے منڈی دھنورا تھانے کی پولیس نے بنگلہ دیشی رینا بیگم اور ان کے شوہر راشد علی کو گرفتار کیا ہے۔ خاتون کے خلاف فارنرز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ وہ گزشتہ دو ماہ سے امروہہ میں مقیم تھے۔ یہ خاتون نیپال کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئی تھی۔
سرکل آفیسر انجلی کٹاریہ نے بتایا کہ خاتون کے شوہر کے خلاف اسے پناہ دینے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس اور انٹیلی جنس ٹیموں نے خاتون سے دو گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ پوچھ گچھ کے دوران رینا بیگم نے انکشاف کیا کہ وہ ڈھاکہ ضلع کے غازی پور کی رہائشی ہے۔ ان کے والد کا نام سلیمان شیخ ہے۔
نیپال کے راستے بھارت میں دراندازی
سرکل آفیسر انجلی کٹاریہ نے بتایا کہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ رینا بیگم اور راشد علی نیپال کی سرحد سے غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے پاس سے نکاح نامہ بھی برآمد ہوا ہے۔
نکاح نامے سے معلوم ہوا کہ ان کی شادی چند سال قبل سعودی عرب میں ہوئی تھی۔ پولیس نے بنگلہ دیشی خاتون کے خلاف فارنرز ایکٹ کے تحت اور اس کے شوہر راشد کے خلاف اسے پناہ دینے کے الزام میں ایف آئی آر درج کر لی ہے۔
سعودی عرب میں شادی
پولیس افسر نے بتایا کہ رینا بیگم سعودی عرب کے اسی اسپتال میں کام کرتی تھیں جہاں راشد علی کا فرنیچر کا ٹھیکہ تھا۔ یہ وہیں رہائس پذیر تھے کہ اسی درمیان میں وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اور شادی کر لی۔ راشد کی پہلی بیوی امروہہ میں رہتی ہے۔
ویڈیوز کی بھی تحقیقات
بنگلہ دیشی خاتون رینا بیگم کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں۔ ایک میں، وہ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہوئے "بائے بائے بنگلہ دیش" کہتی نظر آ رہی ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں وہ بنگلہ دیش ایئرلائن کے طیارے کے سامنے کھڑی اور بنگالی میں بات کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ خفیہ اداروں نے ان ویڈیوز کی چھان بین بھی کی ہے۔
دونوں کو کیسے گرفتار کیا گیا؟
سی او نے بتایا کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ محلہ کٹرہ میں سنہری مسجد کے قریب رہنے والا راشد علی سعودی عرب میں کام کرتا ہے۔ وہ دو ماہ قبل ایک بنگلہ دیشی خاتون کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس اطلاع کی بنیاد پر دونوں کو گرفتار کیا گیا۔