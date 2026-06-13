سہارنپور میں سترہ سال سے مفرور بنگلہ دیشی شہری کو گرفتار، پچیس ہزار روپے کا تھا انعام
اے ٹی ایس اور مقامی پولیس کی مشترکہ کارروائی، بنگلہ دیشی شناختی کارڈ بھی برآمد۔
Published : June 13, 2026 at 2:37 PM IST
سہارنپور، اترپردیش: پولیس اور اے ٹی ایس نے مشترکہ کارروائی میں 17 سال سے مفرور بنگلہ دیشی شہری کو گرفتار کیا ہے جس پر 25 ہزار روپے کا انعام تھا۔ ملزم 2009 سے پولیس سے بھاگ رہا تھا۔ پولیس کے مطابق وہ مختلف ریاستوں میں مختلف شناختوں سے رہ رہا تھا۔ اس کی گرفتاری کے دوران اس کے قبضے سے ایک بنگلہ دیشی شناختی کارڈ، ایک جعلی آدھار کارڈ اور دیگر مشکوک دستاویزات برآمد ہوئے ہیں۔
ایس پی سٹی ویوم بندل نے بتایا کہ 2009 میں اس وقت کے انٹیلی جنس یونٹ کے سب انسپکٹر اندرپال سنگھ کی شکایت پر فارنرز ایکٹ کی دفعہ 14 کے تحت قطب شیر پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ چھ بنگلہ دیشی شہری بغیر پاسپورٹ اور دیگر ضروری دستاویزات کے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے اور مختلف مقامات پر کام کر رہے تھے۔
ضمانت منظور ہونے کے بعد فرار ہو گیا
پولیس نے تمام ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی۔ تین ملزمین کو عدالت نے سزا سنائی ہے جب کہ ملزم زاہد ولد احمد فقیر عرف دلو ضمانت منظور ہونے کے بعد فرار ہو گیا۔ اس کے بعد، وہ مسلسل عدالت میں پیش ہونے میں ناکام رہا اور ٹال مٹول کرتے رہا۔ عدالت نے ان کی گرفتاری کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا تھا۔ ان کی گرفتاری پر 25 ہزار روپے انعام کا اعلان بھی کیا گیا تھا۔
ضلع بھر میں مطلوب اور مفرور مجرموں کی گرفتاری
سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سٹی کے مطابق سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کی ہدایت پر ضلع بھر میں مطلوب اور مفرور مجرموں کی گرفتاری کے لیے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کے ایک حصے کے طور پر، پولیس اسٹیشن کے انچارج ونود کمار اور سہارنپور کے اے ٹی ایس یونٹ کے انچارج انسپکٹر سدھیر کمار اجول کی قیادت میں پولیس سپرنٹنڈنٹ، سٹی اور سرکل آفیسر صدر کی نگرانی میں ایک مشترکہ ٹیم تشکیل دی گئی۔
اطلاع پر پولیس اور اے ٹی ایس کی مشترکہ کارروائی
خبر کے مطابق ٹیم کو ایک مخبر سے اطلاع ملی کہ ملزم جو عرصہ دراز سے مفرور تھا علاقہ میں موجود ہے۔ اطلاع کی بنیاد پر پولیس اور اے ٹی ایس کی مشترکہ ٹیم نے سیفن پلیا کے قریب محاصرہ کیا اور ملزم کو گرفتار کرلیا۔ پوچھ گچھ کے دوران اس کی شناخت زاہد ولد احمد فقیر عرف دلو کے نام سے ہوئی۔ ملزم اس وقت ڈیراباسی، ایس اے ایس نگر، موہالی (پنجاب) میں مقیم تھا، جب کہ اس کا مستقل پتہ تھانہ لیفکاسری، ضلع بندربن (بنگلہ دیش) بتایا گیا ہے۔
ملزم کی بیوی نیپال کی رہائشی
گرفتاری کے دوران پولیس نے اس کے قبضے سے بنگلہ دیشی شناختی کارڈ اور ایک موبائل فون برآمد کیا۔ موبائل فون کی تلاشی سے فرضی آدھار کارڈ اور دیگر مشتبہ دستاویزات کی تصاویر سامنے آئیں۔ ان دستاویزات کی بنیاد پر ملزمین کے خلاف تھانہ چلکانہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں کئی اہم حقائق سامنے آئے ہیں۔ پولیس کو معلوم ہوا ہے کہ ملزم گرفتاری سے بچنے کے لیے 2009 سے مسلسل اپنی جگہیں بدل رہا ہے اور مختلف ریاستوں میں رہتے ہوئے اپنی شناخت چھپا رہا ہے۔ تفتیشی ایجنسیوں نے میانمار، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے لوگوں سے اس کے رابطے کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی بیوی نیپال کی رہائشی بتائی جاتی ہے۔
بھارت میں رہتے ہوئے جعلی دستاویزات کا استعمال
پولیس اور اے ٹی ایس اب ملزم کے رابطوں، اس کے نیٹ ورک اور ملک میں چھپے دیگر ممکنہ ساتھیوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سکیورٹی ایجنسیاں اس بات کی بھی تفتیش کر رہی ہیں کہ اس نے بھارت میں رہتے ہوئے کیسے جعلی دستاویزات کا استعمال کیا اور کس نے اس کی مدد کی۔ 17 سال بعد فرار ملزم کی گرفتاری کو سہارنپور پولیس اور اے ٹی ایس کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔