بنگلہ دیشیوں کے بھارتی پاسپورٹ، مدھیہ پردیش سے دو بنگلہ دیشی گرفتار، ستر جعلی پاسپورٹ برآمد
جعلی دستاویزات کے ذریعے پاسپورٹ بنانے والے گروہ کا پردہ فاش ہوا، ملزمین ڈبرا کے بودھ وہار میں رہ رہے تھے۔ پیوش شریواستو کی رپورٹ۔
Published : September 8, 2026 at 10:17 AM IST
گوالیار: ایک طرف بھارت میں غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کا پتہ لگانے اور انہیں ان کے ملک واپس بھیجنے کے لیے حکومتِ ہند کی جانب سے خصوصی مہم چلائی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ہائی سکیورٹی عمل سے ملنے والے بھارتی پاسپورٹ سسٹم میں نقب لگانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس جعلی پاسپورٹ اسکینڈل کے تار براہِ راست گوالیار کے ڈبرا علاقے سے جڑے ہیں، جہاں ایک ہی علاقے کے مقامی پتوں پر 70 بنگلہ دیشیوں کے جعلی پاسپورٹ بننے کی بات سامنے آئی ہے۔ اس کی تحقیقات میں گوالیار ایس ٹی ایف نے دو ملزمان کو حراست میں بھی لیا ہے۔
ایک بیتول، دوسرا ملزم گوالیار سے گرفتار
دراصل، گوالیار کے ڈبرا کے بودھ وہار علاقے کے ایک ہی گھر کے پتے پر ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 20 بنگلہ دیشیوں کے جعلی پاسپورٹ بنے ہیں۔ یہ انکشاف ایس ٹی ایف کی کارروائی سے ہوا ہے۔ ایس ٹی ایف نے کارروائی کرتے ہوئے ڈبرا سے دو ملزمان کو گرفتار کیا ہے، جو بنگلہ دیشی ہیں۔ ان پاسپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیشیوں کو ڈبرا کے بودھ وہار میں رہنے والے بدھ مت کے پیروکار (Followers) کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی تمام پاسپورٹوں میں ریال چودھری نے بطور گواہ اپنے دستخط کیے ہیں۔ تحقیقات میں اس بات کی تصدیق ہونے کے بعد گوالیار ایس ٹی ایف کی ٹیم نے ملزم ریال چودھری اور اس کی نشاندہی پر اس کے ایک ساتھی وپلو ادھیکاری کو گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں ہی ملزمان بنگلہ دیشی ہیں، جو شناخت بدل کر پاسپورٹ کے ذریعے گوالیار اور بیتول میں رہ رہے تھے۔
اب تک جعلی دستاویزات سے 70 پاسپورٹ کا انکشاف
گوالیار ایس ٹی ایف (STF) کے ایس پی راجیش سنگھ بھدوریا سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا: ''جعلی پاسپورٹ کیس کی تحقیقات کے دوران بیتول سے ریال چودھری اور اس کے ساتھی وپلو ادھیکاری کو گوالیار سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں 20 جعلی پاسپورٹ ملے تھے، لیکن جب تفتیش آگے بڑھی تو 50 مزید ایسے ہی جعلی پاسپورٹ برآمد ہوئے ہیں جو ریاست کے الگ الگ اضلاع کے پتوں پر بنائے گئے ہیں۔ اس طرح گوالیار ایس ٹی ایف نے اب تک کل 70 جعلی پاسپورٹ پکڑے ہیں۔''
لاپرواہی یا ملی بھگت، تحقیقات جاری
اس پورے معاملے میں یہ بڑا سوال بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ بھارت میں پاسپورٹ شہریت کی ایک انتہائی اہم دستاویز ہے۔ ایسے میں اسے بنوانے کے لیے کئی طرح کے سخت سکیورٹی چیک اور ویریفکیشن (تصدیق) کے مراحل ہوتے ہیں، جس کے بعد ہی پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں بنا کسی تصدیق اور ویریفکیشن کے جعلی دستاویزات کی مدد سے ڈبرا-گوالیار میں اتنے سارے پاسپورٹ کیسے کلیئر ہو گئے، یہ گہری تفتیش کا موضوع ہے۔ اس بات کی جانچ شروع کر دی گئی ہے کہ پاسپورٹ ویریفکیشن کے دوران لاپرواہی برتی گئی یا پھر متعلقہ حکام کی ملی بھگت شامل تھی۔
بنگال اور آسام کے لیے ایس ٹی ایف کی ٹیمیں روانہ
ملزم ریال چودھری سے پوچھ گچھ کے دوران ایس ٹی ایف کو پتہ چلا کہ وہ آسام کے راستے 1971 میں ہی بھارت آ گیا تھا اور اس کا ساتھی بنگال کے راستے مدھیہ پردیش پہنچا۔ ملزمین سے پوچھ گچھ میں ملنے والی معلومات کی بنیاد پر ایس ٹی ایف کی دو ٹیمیں بنگال اور آسام کے لیے روانہ کر دی گئی ہیں۔ ایس ٹی ایف حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس بڑے فرضی واڑے میں ملوث مزید ملزمین کی گرفتاری بھی جلد متوقع ہے۔