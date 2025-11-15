بنگلہ دیشی شہری ایس آئی آر سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے بنگال میں سرحد پر گرفتار
بنگلہ دیشی شہری تقریباً چار سال سے ہندوستان میں مقیم تھا، اسے جمعہ کی رات کوچ بہار کے ہلدی باڑی سے گرفتار کیا گیا۔
Published : November 15, 2025 at 2:31 PM IST
کولکاتا: مغربی بنگال میں غیر قانونی طور پر مقیم بنگلہ دیشی شہری کو جمعہ کی رات گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ہفتہ کو بتایا کہ وہ مبینہ طور پر ریاست میں ووٹر لسٹوں کی جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کے خوف سے اپنے ملک واپس جانے کی کوشش کر رہا تھا۔
پولیس کے مطابق گرفتار شخص کی شناخت 28 سالہ دورجوئے رائے کے نام سے ہوئی ہے۔ اسے جمعہ کی رات شمالی بنگال کے کوچ بہار ضلع کے ہلدی باڑی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق اس شخص نے چار سال قبل غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہونے کا اعتراف بھی کیا تھا۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے، اس نے مبینہ طور پر جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے ایک آدھار کارڈ اور ایک پین کارڈ حاصل کیا۔
حکام کے مطابق مقامی باشندوں نے اسے جمعہ کی دوپہر سنجارہاٹ علاقے میں گھومتے ہوئے دیکھا اور وہ مشکوک ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی دیوان گنج چوکی کی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی۔ جب درجے سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بنگلہ دیش سے ہونے کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد پولیس اسے گرفتار کر کے دیوان گنج چوکی لے گئی۔
پولیس نے بتایا کہ بنگلہ دیش کے سراج گنج ضلع کے ماردیا گاؤں کا رہنے والا نوجوان تقریباً چار سال قبل غیر قانونی طور پر ہندوستان میں داخل ہوا تھا اور ہوٹلوں اور چائے کے باغات میں مزدوری کرتا تھا۔ "جیسے ہی اس ماہ کے شروع میں بنگال میں ووٹر لسٹ پر نظرثانی کے لیے SIR کا عمل شروع ہوا، اس پر ملک سے فرار ہونے کا دباؤ بڑھ گیا۔ اس نے رات کو ایک دلال کے ذریعے ہندوستان-بنگلہ دیش سرحد کو عبور کرنے اور بنگلہ دیش واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح وہ ہلدی باڑی کے علاقے میں پہنچا ۔
مزید پڑھیں:کانگریس نے ایس آئی آر اور ای وی ایم کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرایا، بہار میں این ڈی اے کی زبردست جیت حاصل کی
تاہم بنگلہ دیش جاتے ہوئے اسے پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے پاس سے ایک موبائل فون، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ایک بینک کا اے ٹی ایم کارڈ اور کچھ رقم برآمد ہوئی ہے۔ اپنی گرفتاری کے بعد بنگلہ دیشی نوجوان نے مقامی صحافیوں کو بتایا،"میں تقریباً چار سال قبل یہاں آیا تھا۔ میں یہاں چائے کے باغات اور ہوٹلوں میں کام کرتا تھا۔
پولیس کے مطابق جب سے مغربی بنگال میں SIR کا عمل شروع ہوا ہے، بنگال کے سرحدی اضلاع سے بہت سے لوگوں نے بنگلہ دیش فرار ہونے کی کوشش کی ہے۔