مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے کو پوکسو کیس میں جیل بھیج دیا گیا
جج نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے بھاگیرتھ کو پوکسو کیس میں عدالتی حراست میں بھیجنے کا حکم دیا۔
Published : May 17, 2026 at 1:54 PM IST
حیدرآباد: مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کے بیٹے اور پوکسو (POCSO) کیس کے ملزم بنڈی بھاگیرتھ کو پولیس نے سنیچر کی رات گرفتار کر لیا۔ جج نے ملزم کو 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا۔ سنیچر کی صبح ڈرامائی پیش رفت میں بھاگیرتھ کو ہائی کورٹ کی طرف سے پیشگی ضمانت اور گرفتاری سے تحفظ دینے سے انکار کے بعد صورت حال تیزی سے بدلی۔ سنیچر کی صبح پولیس نے بھاگیرتھ کے خلاف ایک لک آؤٹ سرکلر جاری کیا اور اس کی گرفتاری کے لیے پانچ خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں۔
مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے رات دیر گئے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد سائبرآباد پولیس کمشنر نے اعلان کیا کہ بھاگیرتھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسے پولیس اکیڈیمی (اپا جنکشن) کے قریب حراست میں لیا گیا اور سیدھے پولس اسٹیشن لے جایا گیا۔ جیسے ہی بھاگیرتھ کو اسٹیشن لے جایا گیا، ڈی سی پی ریتی راج وہاں پہنچ گئے۔ اے سی پی شنکر ریڈی اور انسپکٹر وجے وردھن نے ملزمین کو عدالت لے جانے کا انتظام کیا۔
گرفتاری کے بعد، بھاگیرتھ کا مقامی سرکاری اسپتال میں طبی معائنہ کرایا گیا۔ بعد میں اسے میڈچل میں ایک جج کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں جج نے اسے 29 مئی تک عدالتی تحویل میں بھیجنے کا حکم دیا۔ پولیس بھاگیرتھ کو رات 12 بجے چرلا پلی جیل لے گئی۔ بنڈی بھاگیرتھ کے وکیل کرونا ساگر نے کہا، "اگر پولیس بھاگیرتھ کو بعد میں حراست میں لیتی ہے تو ہم تعاون کریں گے۔"
دن بھر جاری رہیں دھرپکڑ کی کوششیں
بھاگیرتھ اس مہینے کی آٹھ تاریخ کو پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن میں پوکسو کیس درج ہونے کے بعد سے مفرور تھا۔ دریں اثنا پولیس نے سنیچر کی صبح پانچ ٹیموں کے ساتھ حیدرآباد اور کریم نگر کے مختلف علاقوں میں چھاپے مارے۔
بنجارہ ہلز ساگر سوسائٹی میں مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے گھر کی جانچ ترجیح بن گئی۔ ملزم کے نہ ملنے پر پولیس ایک گھنٹے بعد جائے وقوع سے چلی گئی۔ پولیس نے اس شبہ کی بنیاد پر ایک لک آؤٹ سرکلر جاری کر دیا کہ وہ بیرون ملک فرار ہو سکتا ہے۔
مجسٹریٹ کے سامنے متاثرہ کا بیان
دوسری طرف، اس معاملے میں پولیس نے آئی پی سی کی دفعہ 183 کے تحت ایک جج کے سامنے متاثرہ کا بیان ریکارڈ کیا۔ سنیچر کو پولیس اسے میڈچل کورٹ لے گئی اور وہاں کارروائی مکمل کی۔ جج کے سامنے دیا گیا بیان پوکسو مقدمات میں کافی اہم ہوتا ہے۔ پوری تفتیش اسی پر مرکوز ہے۔ یہ بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ویڈیو کے ذریعہ سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ متاثرہ کے عدالت جائے بغیر اسے ایک بنیاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ شکایت کنندہ، متاثرہ کی والدہ کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا۔
14 یوٹیوبرز کے خلاف مقدمہ
اس معاملے میں پیٹ بشیرآباد پولیس اسٹیشن میں 14 لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا جنہوں نے یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا پر نابالغ متاثرہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈہ پھیلایا۔ یہ مقدمات میڈچل-ملکاجگیری ڈسٹرکٹ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کے چیئرمین راجہ ریڈی کی شکایت پر درج کیے گئے تھے۔ پولیس کو 27 دیگر یوٹیوبرز کے خلاف شکایات موصول ہوئی ہیں۔
بھگیرتھ نے پولیس کے حوالے کیا: بنڈی سنجے
اپنے بیٹے بھاگیرتھ کے خلاف الزامات کے بعد، مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے سنیچر کی رات ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ انہوں نے قانون کی تعمیل کرتے ہوئے وکلاء کے توسط سے اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ بیان کے مطابق، "میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ میرا بیٹا قانون کی نظر میں کسی بھی عام آدمی کے برابر ہے۔ میرا بیٹا بارہا کہہ چکا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ درحقیقت جب ہمیں شکایت موصول ہوئی تو ہم اسے تفتیش کے لیے وکلا کے ذریعے تھانے کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔"
