ہلدوانی تشدد کیس: اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے عبدالمالک کی ضمانت مسترد کردی، حکومتِ سے مکمل رپورٹ طلب
اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے بنبھول پورہ تشدد معاملہ میں 16 ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے 3 ملزمان کی عرصی کو منظور کرلیا۔
Published : December 9, 2025 at 1:41 PM IST
نینی تال: اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے ہلدوانی تشدد کیس کے مبینہ ماسٹر مائنڈ عبدالمالک کی ضمانت درخواست مسترد کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو اُن کے خلاف عائد الزامات کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ عدالت نے پیر کے روز کیس میں شامل 16 ملزمان کی ضمانت درخواستوں پر سماعت کی، جن میں سے صرف تین افراد، دانش ملک، جنید اور ایاز احمد کو ضمانت دی گئی۔
ہائی کورٹ کی جسٹس منوج کمار تیواری اور جسٹس پنکج پروہت پر مشتمل ڈویژن بینچ نے تمام درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے واضح کیا کہ باقی ملزمان کی درخواستوں پر اگلی پیشی پر مزید غور کیا جائے گا۔ سابق ہلدوانی میونسپل کارپوریشن کے کونسلر ذیشان پرویز عرف سیبو کی ضمانت بھی مسترد کردی گئی۔ تمام کیسز کی اگلی سماعت دو ہفتے بعد مقرر کی گئی ہے۔
عبدالمالک کے وکیل نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ ’ان کے موکل کو بے قصور ثابت کیا جا سکتا ہے، واقعہ کے روز وہ موقعِ واردات پر موجود نہیں تھے، اور حکام کے پاس ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ تاہم دفاع نے یہ نکتہ بھی اٹھایا کہ عبدالمالک سینئر سِٹیزن ہیں اور فروری 2024 سے جیل میں قید ہیں۔
حکومتِ اتراکھنڈ کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ عبدالمالک ہی اس واقعہ کے اصل سازش کار تھے۔ سرکاری فریق کے مطابق کہ انہوں نے مبینہ طور پر سرکاری زمین پر قبضہ کیا تھا، اور جب انتظامیہ غیر قانونی ڈھانچوں کو ہٹانے پہنچی تو انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت حملہ کرایا۔
یہ بھی پڑھیں: بنبھول پورہ تشدد کے 107 ملزمان کے خلاف چارج شیٹ داخل، پولیس نے عبدالملک کو اہم ملزم قرار دیا - Banbhoolpura violence chargesheet
بانبھولپورہ، ضلع نینی تال کے شہر ہلدوانی کا ایک حساس علاقہ ہے جہاں فروری 2024 میں اس وقت شدید تشدد بھڑک اُٹھا جب انتظامیہ ایک مبینہ غیر قانونی مدرسہ اور متصل تجاوزات کو ہٹانے پہنچی۔ کارروائی کے دوران مشتعل عناصر نے پولیس اہلکاروں اور انتظامیہ کے عملے پر حملے کئے۔ مشتعل ہجوم نے شدید سنگ باری کی اور گاڑیوں کو آگ لگانے کے واقعات پیش آئے تھے۔ حالات قابو سے باہر ہونے پر علاقے میں کرفیو نافذ کرنا پڑا۔