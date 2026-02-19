اتراکھند: بنبھول پورہ تشدد کے مشتبہ ملزم عبدالملک کی ضمانت مسترد، ہائی کورٹ کے ڈویژن بنچ نے کیس سننے سے انکار کر دیا
عبدالملک کو پولیس نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے بنبھول پورہ تشدد میں اہم ملزم نامزد کیا ہے۔
Published : February 19, 2026 at 2:01 PM IST
نینیتال: اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے بدھ کو نینیتال ضلع کے مرکزی شہر ہلدوانی میں بنبھول پورہ تشدد کے مرکزی ملزم عبدالملک کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ یہ مقدمہ کافی عرصے سے چل رہا تھا۔ اس سے قبل عدالت نے متعدد نامزد ملزمان کی ضمانت پر رہائی کے احکامات جاری کیے تھے تاہم مشتبہ مرکزی ملزم عبدالملک کو کسی قسم کی ریلیف دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔
عبدالملک کی ضمانت کی درخواست پر سماعت سے انکار:
اتراکھنڈ ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ معاملہ اب ایک نئی ڈویژن بنچ کے سامنے رکھا جائے گا، جس کی تشکیل نینیتال ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کریں گے۔ اسی ڈویژن بنچ نے پہلے شریک ملزمان موکن سیفی، ضیاء الرحمان اور رئیس احمد کی ضمانت منظور کی تھی۔
بنبھول پورہ فسادات کے 86 ملزمین کو ملی ضمانت:
عدالت نے مشتبہ مرکزی ملزم کو ضمانت نہیں دی اور اگلی سماعت 18 فروری کو مقرر کی۔ 18 فروری کو ہونے والی سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکلاء وکاس گگلانی اور سی کے شرما نے کہا کہ ان کا موکل آتشزدگی کے مقام پر موجود ہی نہیں تھا۔ اگر وہ ملوث نہیں تو پولیس نے کس بنیاد پر مقدمہ درج کیا ہے؟ ہائی کورٹ نے سب کو ضمانت پر رہا کیا ہے، عبدالملک کو بھی اسی بنیاد پر رہا کیا جانا چاہیے۔
عبدالملک کے وکلاء نے کہا کہ بعض وجوہات کی بنا پر ان کے کیس کی سماعت کرنے والی عدالت نے ان کا کیس سننے سے انکار کر دیا ہے اور اسے سماعت کے لیے دوسرے بنچ کے پاس بھیج دیا ہے۔ اس سے قبل اسی عدالت نے اس شک کی بنیاد پر موکن سیفی اور دیگر کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔
بنبھول پورہ فسادات کیس میں عبدالملک کو چار مقدمات کا سامنا:
کیس کے مطابق بنبھول پورہ فسادات کے دوران عبدالملک اور دیگر کے خلاف چار مقدمات درج کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کیس میں ملک کا جعلی اور جھوٹے حلف نامے کی بنیاد پر سرکاری زمین پر قبضہ کرنا شامل تھا۔ درج کیس میں الزام ہے کہ عبدالملک نے سرکاری اراضی پر قبضہ کیا، اسے پلاٹ بنایا اور غیر قانونی تعمیرات کے بعد اسے بیچ دیا۔ جب ضلعی انتظامیہ تجاوزات ہٹانے پہنچی تو ان پر پتھراؤ کیا گیا۔
8 فروری 2024 کو بنبھول پورہ میں تشدد پھوٹ پڑا اور یہ بعد میں فساد میں بدل گیا۔ ہنگاموں میں سرکاری ملازمین، پولیس افسران اور دیگر زخمی ہوئے اور کئی لوگ ہلاک ہوئے۔ ملزمان کا دعویٰ ہے کہ انہیں جھوٹا پھنسایا گیا ہے۔ ایف آئی آر میں ان کے نام نہیں ہیں۔ پولیس نے انہیں زبردستی اس معاملے میں پھنسایا ہے۔ اس لیے انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ فسادات میں ملوث بہت سے لوگوں کو پہلے بھی عدالت سے ضمانت مل چکی ہے۔
