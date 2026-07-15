کے جی ایم یو ہاسٹل میں نان ویج پر پابندی، کانگریس کا اعتراض، کہا۔۔ بی جے پی پہلے اپنے لیڈروں کو گوشت کھانے سے روکے
KGMU انتظامیہ نے تمام ہاسٹل میسوں اور کینٹینوں میں نان ویجیٹیرین کھانا تیار کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔
Published : July 15, 2026 at 4:41 PM IST
لکھنؤ: اترپردیش کے لکھنؤ میں واقع کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں رہائش پذیر طلبہ کے لیے کھانے کے انتظامات کے حوالے سے بڑی تبدیلی متعارف کرائی گئی ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہاسٹل میس اور کینٹین میں صرف ویجیٹیرین کھانا پیش کیا جائے گا۔ نان ویج کھانے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
اس فیصلے کے بارے میں بحث اس وقت شروع ہوئی جب گورنر آنندی بین پٹیل نے ایک حالیہ تقریب کے دوران یونیورسٹی کی فوڈ سروسز کے بارے میں بات کی۔ جس کے بعد انتظامیہ نے میس مینو کا جائزہ لیتے ہوئے نان ویجیٹیرین اشیاء کو ہٹانے کا حکم جاری کیا۔
اس سے پہلے، چکن اور انڈے ہفتے کے مخصوص دنوں میں ہاسٹل میس میں پیش کیے جاتے تھے، اور کینٹین میں بریانی، رولز اور انڈے کی سالن جیسے آپشنز پیش کیے جاتے تھے۔ نئے قوانین کے تحت اب یہاں دال، سبزیاں، پنیر، چاول، روٹی، دودھ اور دہی پیش کیا جائے گا۔
خاص مینو میں ویجیٹیرین پکوان ہی شامل ہوں گے۔ کینٹین آپریٹرز کو واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ وہ نہ تو نان ویج سٹاک کریں اور نہ ہی نان ویجیٹیرین اشیاء تیار کریں۔ کے جی ایم یو کے ترجمان کے کے سنگھ نے کہا کہ یہ قدم طلباء کے مذہبی اور ثقافتی جذبات کے احترام میں اٹھایا گیا ہے۔
کانگریس پارٹی نے اس اقدام پر سخت اعتراض جتایا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور ریاستی ترجمان انشو اوستھی نے فیصلے کو آمرانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کو کسی کی غذائی عادات یا طرز زندگی کو کنٹرول کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
کانگریس کے ترجمان انشو اوستھی نے یونیورسٹی انتظامیہ کے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جہاں بی جے پی حکومت نے ہندوستان کو دنیا کا نمبر ایک گوشت برآمد کرنے والا ملک بنا دیا ہے، وہ اب گوشت کے کھانے اور پکانے کے تعلق سے من مانی کر رہی ہے۔ بی جے پی کے ایم ایل اے اور وزراء گوشت اکسپورٹ کرنے کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ ملک کے اندر لوگوں کو پابندیاں لگانا نوآبادیاتی دور کی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ انھوں نے اسے بی جے پی حکومت اور کے جی ایم یو انتظامیہ کی آمریت قرار دیا۔ اوستھی نے مزید کہا کہ، نہ ہی بی جے پی اور نہ ہی آر ایس ایس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے طرز زندگی یا غذا کے انتخاب پر پابندی لگائے۔ ایسے اقدامات مکمل طور پر غیر آئینی ہیں۔
اوستھی نے سوال کیا کہ بی جے پی کے لیڈر پہلے اپنے ساتھیوں سے کیوں سوال نہیں کرتے جیسے آسام کے وزیر اعلیٰ، جنہوں نے کہا کہ گائے کا ذبیحہ گھر میں کرو اور کھاؤ یا مرکزی وزیر کرن رجیجو، جنہوں نے اعلان کیا کہ وہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔
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