اڈیشہ: خاندان نے عورت کی لاش کو سائیکل پر پندرہ کلومیٹر تک لے کر پولیس اسٹیشن پہنچا، دھرنا دے کر کیا احتجاج
پولیس نے اس معاملے میں ایک خاتون کو حراست میں لے لیا ہے۔ جب کہ تین دیگر ملزمین کے فرار ہونے کی اطلاع ہے۔
Published : May 13, 2026 at 9:29 AM IST
بالاسور، اڈیشہ: اڈیشہ کے بالاسور ضلع میں رہائش پذیر ایک خاندان ایک خاتون کی لاش کو سائیکل پر لے کر تقریباً 15 کلومیٹر تک مقدمہ درج کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچا، جہاں بعد میں انہیں دھرنا دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ متاثرہ خاندان نے خاتون کی موت کے مبینہ طور پر ذمہ دار ملزمین کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔
انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کو منگل کو کھیرا تھانے کے سامنے چار گھنٹے تک دھرنا دینے پر مجبور کیا گیا۔ اہل خانہ نے ملزمین کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ یہ واقعہ کھیرا تھانے کی حدود میں پیش آیا، خاص طور پر ہری پور گاؤں میں، جہاں کملا سیٹھی کی 10 مئی کو مبینہ حملے کے بعد موت ہوگئی۔
گھر کی چھت ہٹانے کی کوشش میں حملہ اور قتل
اہل خانہ کے مطابق سریندر سیٹھی کے گھر پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ اپنے گھر کی چھت ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حملے کے دوران کملا سیٹھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، جب کہ خاندان کی ایک اور رکن شکنتلا سیٹھی کو شدید چوٹیں آئیں اور وہ اس وقت کٹک کے ایس سی بی میڈیکل کالج اور اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
گرفتاریوں میں تاخیر سے مایوسی
پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں ایک خاتون کو حراست میں لے لیا ہے اور بتایا ہے کہ اس سے تفتیش جاری ہے، جب کہ تین دیگر ملزمین فرار ہیں۔ گرفتاریوں میں تاخیر سے مایوس کملا کے اہل خانہ نے ملزمین کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا، جنہیں وہ اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔
لاش کو بانس کے کھمبے سے سائیکل پر باندھا
خاندان نے کملا کی لاش کو ہری پور سے بانس کے کھمبے کے ذریعے ایک سائیکل پر باندھ کرکے کھیرا تھانے پہنچایا۔ اسٹیشن پہنچ کر انہوں نے لاش کو عمارت کے سامنے رکھ دیا اور تقریباً چار گھنٹے تک اپنا احتجاج جاری رکھا۔ احتجاج کے دوران مقتولہ کے دوست بمل سیٹھی نے حکام کی جانب سے کارروائی نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ تین دن سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔
ملزم کے خلاف پہلے ہی 22 مقدمات درج
جسم گل سڑ رہا ہے۔ یہ واقعہ گاؤں والوں اور عینی شاہدین کی موجودگی میں پیش آیا۔'' ملزم کے خلاف کھیرا پولس اسٹیشن میں پہلے ہی 22 مقدمات درج ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے جھگڑ کر ہمارے لوگوں کو قتل کیا۔ اس لیے ہم لاش کو سائیکل پر یہاں لائے ہیں۔‘‘ احتجاج کی اطلاع ملتے ہی بالاسور کے پولیس سپرنٹنڈنٹ پرتیوش دیباکر کھیرا پولس اسٹیشن پہنچے، صورتحال کا جائزہ لیا اور اہل خانہ سے بات چیت کی۔
بنیادی مطالبات ملزمین کی فوری گرفتاری
دیباکر نے کہا، "شکایت کنندہ کے خاندان نے اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کر دیے ہیں۔ ان کے بنیادی مطالبات ملزمین کی فوری گرفتاری اور واقعہ سے جڑے زمینی تنازعہ کو حل کرنا ہے۔ جب کہ زمین کا تنازعہ کھیرا تحصیلدار کے ذریعے حل کیا جائے گا، ہم انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ملزمین کو بہت جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔"
ایس پی اور مقامی حکام کی طرف سے یقین دہانی کے بعد لواحقین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا اور گھر واپس چلے گئے۔ پولیس نے کہا کہ وہ تحقیقات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور امید ظاہر کی ہے کہ علاقے میں امن برقرار رہے گا۔