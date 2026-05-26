اتر پردیش میں بقرعید کی چھٹی تبدیل کی گئی، اب 28 مئی کو عام تعطیل
جاری کردہ ایک ریلیز کے مطابق، 2026 کی چھٹیوں کی فہرست میں بقرعید کی تعطیل 27 مئی کو مقرر کی گئی تھی۔
Published : May 26, 2026 at 7:44 PM IST
لکھنؤ: اتر پردیش حکومت نے عیدالاضحیٰ (بقرعید) کے لیے عام تعطیل کی تاریخ میں تبدیلی کی ہے۔ 27 مئی بروز بدھ کی پہلے سے اعلان کردہ تاریخ کے بجائے اب ریاست بھر میں 28 مئی بروز جمعرات کو بقرعید کی چھٹی منائی جائے گی۔
منگل کو محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جاری کردہ ایک ریلیز کے مطابق، 2026 کی چھٹیوں کی فہرست میں بقرعید کی تعطیل 27 مئی کو مقرر کی گئی تھی، لیکن چاند نظر آنے کی بنیاد پر تاریخ میں تبدیلی کی گئی تھی۔ چونکہ ریاست میں اب بقرعید 28 مئی کو منائی جائے گی، اس لیے حکومت نے تعطیل کی تاریخ میں ترمیم کی ہے۔
پرنسپل سکریٹری ایس وی ایس رنگا راؤ کے ذریعہ جاری کردہ حکم میں کہا گیا ہے کہ 17 نومبر 2025 کو نوٹیفکیشن نمبر 671/3-2025-39(2)/2016 میں اعلان کردہ چھٹیوں کی فہرست کے سیریل نمبر 12 کو نظر ثانی شدہ سمجھا جانا چاہئے۔ تمام سرکاری دفاتر، اسکول، کالج اور بینک اب جمعرات 28 مئی کو بند رہیں گے۔
یہ حکم، جو فوری طور پر نافذ ہوتا ہے، تمام ایڈیشنل چیف سکریٹریوں، پرنسپل سکریٹریوں، گورنر کے ایڈیشنل چیف سکریٹری، چیف منسٹر کے دفتر، الہ آباد ہائی کورٹ، اکاؤنٹنٹ جنرل، تمام ڈویژنل کمشنروں، ضلع مجسٹریٹس، قانون ساز اسمبلی، قانون ساز کونسل، مالیات اور داخلہ کو بھیج دیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ اس سے قبل 24 مئی کو ایک میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ یوگی نے بقرعید کے تہوار کے پیش نظر خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایات جاری کی تھیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ بقرعید کے موقع پر عوامی مقامات پر جانوروں کی قربانی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ممنوعہ جانوروں کی قربانی پر مکمل پابندی ہوگی۔
وزیراعلیٰ نے ہدایت کی کہ نمازیں صرف روایتی مقامات پر ادا کی جائیں اور کسی بھی صورت میں سڑکیں بلاک کرکے نماز پڑھنے کی اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر ضلع میں قربانیوں کے بعد کچرے کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک منصوبہ بند نظام کو یقینی بنایا جائے۔