بجرنگ دل نے تبدیلیٔ مذہب کی افواہوں کے بعد کھڑا کیا ہنگامہ، پڑھا ہنومان چالیسہ، پولیس نے حالات پر پایا قابو
ہریدوار میں مذہب کی تبدیلی کی خبروں کے بعد بجرنگ دل کے کارکنوں نے ہنگامہ کیا۔
Published : December 26, 2025 at 11:30 AM IST
ہریدوار، اتراکھنڈ: بجرنگ دل کے کارکنوں نے ہریدوار کے پاتھری تھانہ علاقے میں واقع بشن پور جھردا گاؤں میں ہنگامہ برپا کر دیا اور الزام لگایا کہ کرسمس کی تقریب کے دوران مذہب کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ ہنگامہ آرائی کی اطلاع ملتے ہی پاتھری تھانے کی پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور بمشکل صورتحال کو پرامن کرنے میں کامیاب ہوسکی۔ پاتھری پولیس اسٹیشن کے انچارج منوج نوٹیال نے بتایا کہ گڑبڑ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچی اور بھیڑ کو پرسکون کیا۔ سکیورٹی کے پیش نظر پولیس فورس کو جائے وقوعہ پر تعینات کر دیا گیا تھا۔
بجرنگ دل کے کارکنوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا
اطلاعات کے مطابق گاؤں کے ایک گھر میں کرسمس کی تقریب ہو رہی تھی۔ اسی دوران بجرنگ دل کے کارکنوں کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں کا زبردستی مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مذہب کی تبدیلی کی اطلاع ملنے پر کارکن آہستہ آہستہ جائے وقوعہ پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے تبدیلیٔ مذہب کے منتظمین پر الزام لگاتے ہوئے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔
موقع پر ہنومان چالیسہ اٹھانا
اس دوران منتظمین اور بجرنگ دل کے کارکنوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی۔ اطلاع ملنے پر پاتھری پولیس جائے وقوعہ پر پہنچی اور مشتعل کارکنوں کو منانے کی کوشش کی۔ پولیس کے پہنچنے کے بعد تمام کارکنان گھر کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے اور کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ بجرنگ دل کے کارکنوں نے ہنومان چالیسہ کا بھی ورد کیا۔ وی ایچ پی کے ضلع وزیر جتیندر تومر نے بتایا کہ جمعرات کی دوپہر بشن پور گاؤں میں لالچ دے کر مذہب تبدیل کرنے کی شکایت موصول ہوئی۔ کارکنان نے فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ کر تقریب کو رکوایا اور ضروری کارروائی کی۔
پولیس نے کیا کہا؟
پاتھری پولیس اسٹیشن کے انچارج منوج نوتیال نے بتایا کہ گڑبڑ کی اطلاع ملنے پر پولیس کی ایک ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی۔ دونوں فریقین کو راضی کر کے ہنگامہ ختم کر دیا گیا۔ جائے وقوعہ پر سکیورٹی کے پیش نظر پولیس تعینات کردی گئی ہے۔ فی الحال پولیس تمام سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔