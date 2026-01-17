لکھنؤ کے ایک ہوٹل میں معروف فائنانس کمپنی کے منیجر کی لاش برآمد

لکھنؤ کے ایک ہوٹل میں معروف فائنانس کمپنی کے منیجر کی لاش برآمد
ڈی سی پی ایسٹ ششانک سنگھ نے بتایاکہ متوفی کی شناخت محمد فہیم الدین زاہد ولد نذیر الدین محمد کے طور پر کی گئی ہے۔
Published : January 17, 2026 at 11:39 AM IST
لکھنؤ: اترپردیش کی دارلحکومت کے وبھوتی کھنڈ تھانہ علاقے میں ایک ہوٹل کے کمرے سے جمعہ کو ایک شخص کی لاش ملی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ متوفی کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی گئی ہے۔
ڈی سی پی ایسٹ ششانک سنگھ نے بتایا کہ متوفی کی شناخت محمد فہیم الدین زاہد (45) ولد نذیر الدین محمد ساکن مکان نمبر 104، عمارت نمبر C-20، پونم ساگر کمپلیکس، میرا روڈ ایسٹ، شانتی نگر سیکٹر-9، تھانے، مہاراشٹرا کے طور پر کی گئی ہے۔
متوفی ایک معروف فنانس کمپنی میں سینئر منیجر تھے۔ وہ دفتری کام سے لکھنؤ آئے ہوئے تھے۔ وہ 14 جنوری 2026 سے ہوٹل میں مقیم تھے۔ اہل خانہ کو واقعے کی اطلاع مل گئی اور وہ لکھنؤ روانہ ہو گئے۔
لواحقین کے آنے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ضروری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ موت کی وجہ کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد وجہ واضح ہو سکے گی۔
ڈی سی پی ایسٹ ششانک سنگھ نے بتایا کہ وبھوتی کھنڈ پولیس اسٹیشن کے ایک ہوٹل کو اطلاع ملی تھی کہ وہاں ٹھہرا ایک شخص اپنے کمرے میں بے ہوش پڑا ہے۔ مقامی پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی۔
مزید پڑھیں:جالنہ میونسپل الیکشن: دو گروپوں میں تصادم، لاٹھیوں سے مار پیٹ میں دس سے پندرہ شہری زخمی
نوجوان اپنے کمرے میں بے حس و حرکت پایا گیا۔ انہیں فوری طور پر ایمبولینس کے ذریعے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔