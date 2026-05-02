کیرالہ: پی ایف آئی کیس میں اہم پیش رفت، این آئی اے عدالت نے ملزم کی ضمانت مسترد کر دی
این آئی اے کی خصوصی عدالت نے شاہل حمید کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہاکہ الزامات بادی النظر میں درست معلوم ہوتے ہیں۔
Published : May 2, 2026 at 1:40 PM IST
کوچی : این آئی اے کی خصوصی عدالت نے کالعدم تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا (پی ایف آئی) سے متعلق مبینہ غیرقانونی اور ملک مخالف سرگرمیوں کے ایک اہم مقدمے میں ملزم کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ یہ مقدمہ 2022 میں راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے کارکن سرینواسن کے قتل سے بھی جڑا ہوا ہے۔
کیرالہ کے شہر کوچی میں قائم این آئی اے کی خصوصی عدالت کے جج پی کے موہن داس نے 29 اپریل کو پالکڑ ضلع کے رہائشی شاہل حمید کی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے قرار دیا کہ ان کے خلاف الزامات بادی النظر میں درست معلوم ہوتے ہیں۔
عدالت میں ملزم کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ شاہل حمید پر صرف ایک ملزم کو پناہ دینے کا الزام ہے اور ان کے خلاف کسی سنگین کارروائی میں براہ راست ملوث ہونے کا ثبوت نہیں، اس لیے انہیں طویل عرصے تک جیل میں رکھنا مناسب نہیں۔
تاہم این آئی اے نے اس مؤقف کی سخت مخالفت کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ ملزم پی ایف آئی کا سرگرم رکن تھا اور اس نے مبینہ طور پر دہشت گرد سرگرمیوں کی منصوبہ بندی میں حصہ لیا۔ ایجنسی کے مطابق شاہل حمید 16 اپریل 2022 کو پالکڑ میں ہونے والی ایک خفیہ میٹنگ میں شریک ہوا تھا، جہاں سری نواسن کے قتل کی سازش تیار کی گئی۔
مزید یہ کہ قتل کے بعد اس نے ایک حملہ آور کو اپنے گھر میں پناہ بھی دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ گواہوں کے بیانات اور دیگر شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ملزم کا اس جرم میں فعال کردار تھا۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس سے قبل بھی ملزم کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو چکی ہے اور اب تک حالات میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں آئی۔ عدالت کے مطابق مقدمہ اب ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے ضمانت دینا مناسب نہیں ہوگا۔