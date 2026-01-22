شاملی میں باغپت کی خاتون سے جھاڑ پھونک رسومات ادا کرنے کے بہانے چھیڑ چھاڑ؛ ملزم تانترک گرفتار
سی او کیرانہ ہیمنت کمار نے بتایا کہ خاتون نے تانترک رسومات ادا کرنے کے بہانے چھیڑچھاڑ کا الزام لگاتے ہوئے شکایت درج کرائی تھی۔
Published : January 22, 2026 at 9:54 AM IST
شاملی، اترپردیش: جھاڑ پھونک کی رسومات ادا کرنے کے بہانے باغپت کی ایک خاتون کے ساتھ ایک تانترک نے مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی۔ خاتون کے اہل خانہ کی شکایت پر پولیس حرکت میں آگئی اور ملزم تانترک کو گرفتار کرلیا۔ متاثرہ نے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے تانترک سے رابطہ کیا تھا۔
سی او کیرانہ ہیمنت کمار نے بتایا کہ ایک خاتون نے کاندھلا پولس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی تھی جس میں تانترک رسومات ادا کرنے کے بہانے چھیڑ چھاڑ کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس معاملے میں ملزم تانترک کی تلاش کی جا رہی تھی اور اب اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔
خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا بھی الزام
انہوں نے بتایا کہ شاملی میں کاندھلہ پولیس نے باغپت ضلع کے کوتوالی پولیس اسٹیشن کے محلہ گھوشیاں پرانا قصبہ کے رہنے والے یوسف کو گرفتار کیا ہے۔ وہ تانترک رسومات ادا کرتا ہے اور اس پر عورت سے چھیڑ چھاڑ کا الزام ہے۔
خاتون نے کیا شکایت کی
ایک خاتون نے کاندھلا پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی، جس میں کہا گیا کہ 31 دسمبر 2025 کو وہ ایک تانترک کے پاس گئی تھی۔ تانترک نے اسے بتایا کہ کسی نے اس کے بیٹے پر کالا جادو کیا ہے۔ اب اسے اس کا طبی علاج کروانا پڑے گا۔
تانترک نے پھر اسے بتایا کہ وہ اس کے بیٹے کو کالے جادو کے منتر سے ٹھیک کرے گا اور وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ عورت نے تانترک کی باتوں پر یقین کیا اور اپنے بیٹے کا علاج کرانے اس کے پاس گئی۔
اپنے بیٹے کے علاج کے لیے خاتون شاملی گئی تھی
خاتون، جو علاج کے لیے شاملی گئی تھی، کا الزام ہے کہ تانترک نے وہاں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ اس کے بعد اس نے یہ واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا۔ اہل خانہ نے کاندھلہ پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی جسے اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔