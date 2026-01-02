اپنی معشوقہ سے ملنے پاکستان گئے 'بادل' نے مذہب تبدیل کیا، واپس نہیں آنا چاہتے بھارت، وکیل نے انکشاف کیا
علی گڑھ کے رہنے والے بادل بابو دسمبر 2024 سے پاکستان کی جیل میں ہیں اور اپنی ایک سال کی سزا کاٹ چکے ہیں۔
Published : January 2, 2026 at 5:25 PM IST
علی گڑھ: اتر پردیش علی گڑھ کے رہنے والے بادل بابو کی کہانی جو ایک آن لائن دوست کی محبت میں گرفتار ہو کر سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہو گئی تھی، ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ ان کے پاکستانی وکیل نے اب ان کے خاندان کو بادل بابو کے حوالے سے حیران کن اپ ڈیٹ فراہم کیا ہے۔ اپنی سزا پوری کرنے کے باوجود، بادل، جو جیل میں رہتا ہے، ہندوستان واپس آنے سے انکار کر رہا ہے اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔
درحقیقت علی گڑھ کے برلا تھانہ علاقے کے کھٹکری گاؤں کا رہنے والا بادل بابو اپنی آن لائن گرل فرینڈ سے ملنے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوا تھا۔ اسے دسمبر 2024 میں پاکستانی پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ ویزہ یا کوئی درست دستاویزات پیش کرنے سے قاصر، بادل کو جیل بھیج دیا گیا۔ 30 اپریل 2025 کو پاکستانی عدالت نے انہیں ایک سال قید کی سزا سنائی جو اب پوری ہو چکی ہے۔
کراچی میں مقیم وکیل فیاض رامے، جو بادل بابو کے کیس کی نمائندگی کر رہے ہیں، نے نئے سال کے دن سوشل میڈیا پر تازہ ترین پیش رفت شیئر کی۔ انہوں نے بتایا کہ بادل لاہور ڈسٹرکٹ جیل میں ہیں اور وزارت داخلہ سے اجازت لینے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی۔ وکیل نے مزید کہا کہ بادل اپنی سزا پوری کر چکے ہیں، لیکن جرمانہ ادا کرنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے اسے مزید کئی دن جیل میں رہنا پڑے گا۔
ایڈووکیٹ فیاض رامے نے یہ بھی انکشاف کیا کہ بادل نے جیل میں رہتے ہوئے مکمل طور پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ روزانہ نماز پڑھتا رہتا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ ہندوستان واپس نہیں جانا چاہتا بلکہ پاکستان میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ تاہم قانون کے مطابق کسی غیر ملکی کو سزا پوری کرنے کے بعد ملک بدر کرنا ضروری ہے۔
وکیل نے کہا کہ بادل جیل میں رہتے ہوئے ان سے ملنے نہیں گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے پاس اس معاملے کے حوالے سے مزید معلومات ہیں، جنہیں وہ جلد منظر عام پر لائیں گے۔ ایڈووکیٹ فیاض رامے نے بتایا کہ بھارتی سفارت خانے سے رابطہ کیا جائے گا اور حکومت پاکستان کو باضابطہ درخواست جمع کرائی جائے گی۔ حتمی فیصلہ حکومت پر منحصر ہے۔