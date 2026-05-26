آسام یو سی سی بل مسلمانوں پر ’ہندو قانون‘ تھوپنے کی کوشش: اسدالدین اویسی
بل کے مطابق ایک سے زائد شادیوں پر پابندی، شادی کی لازمی رجسٹریشن اور یکساں وراثتی قوانین متعارف کرانے کی تجاویز شامل ہیں۔
Published : May 26, 2026 at 2:39 PM IST
گوہاٹی: اسدالدین اویسی نے آسام اسمبلی میں پیش کیے گئے یونیفارم سول کوڈ (یو سی سی) بل پر شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں پر ’’پچھلے دروازے سے ہندو قانون‘‘ نافذ کرنے کی کوشش ہے۔ آسام حکومت نے ریاستی اسمبلی میں یو سی سی بل 2026 پیش کیا ہے، جس کے تحت شادی، طلاق، وراثت، کثرتِ ازدواج اور لیو اِن ریلیشن شپ جیسے معاملات کے لیے یکساں قوانین نافذ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
بل کے مطابق ایک سے زائد شادیوں پر پابندی، شادی کی لازمی رجسٹریشن، لیو اِن ریلیشن شپ کی رجسٹریشن اور یکساں وراثتی قوانین متعارف کرانے کی تجاویز شامل ہیں۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسلم میرج ایکٹ اور متعلقہ پرسنل لا قوانین بھی ختم کیے جا سکتے ہیں۔
اسدالدین اویسی نے اس بل پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا آئین مذہبی آزادی اور پرسنل لا کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، مگر آسام حکومت مسلمانوں کی مذہبی شناخت اور شخصی قوانین کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ اقدام ملک کے سیکولر ڈھانچے کے خلاف ہے۔
یہ بھی پڑھیں: آسام اسمبلی میں پیش کیا گیا یو سی سی بل، تعدد ازدواج پر پابندی اور لیو اِن تعلقات کی رجسٹریشن کی تجویز
سیاسی مبصرین کے مطابق آسام، اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنے والی بڑی ریاستوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس معاملے پر ملک بھر میں سیاسی اور قانونی بحث تیز ہو گئی ہے، جبکہ مختلف مسلم تنظیموں نے بھی اس بل کی مخالفت شروع کر دی ہے۔